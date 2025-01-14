柬埔寨KK園區︱大馬老實男被擄到柬埔寨詐騙園區　全靠3件「簡單本領」終獲救

▲ 馬來西亞單親爸爸被拐帶到柬埔寨詐騙園區，因為被覺「無用」而被園區「流放」。

【KK園區 / 賣豬仔 / 詐騙集團 / 電騙】因為王星在泰國被「賣豬仔」到緬甸詐騙園事件後，再度引起大眾對有關東南亞比如緬甸、柬埔寨等電騙集團「KK園區」的關注。香港的保安局也率領警務處及入境處專責小組，往泰國跟進港人被誘拐禁錮從事電騙的事件。

另外，近日馬來西亞傳媒《中國報》報道，一名當地單親爸爸被拐帶到柬埔寨詐騙園區，但意外獲集團任由他在園區內「自生自滅」。

直到他的家人報案並聯同國際人道救援組織（MHO）召開記者會，詐騙集團為免事情鬧大才將他護照歸還並釋放，總算在回歸家園，可是他能在園區內獲「流放」的原因卻讓人意想不到。

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柬埔寨KK園區︱在園區內「自生自滅」

據馬來西亞媒體報導，這名受騙的單親爸爸小飛（化名）在去年11月往柬埔寨應聘當司機，可是到達後才知「中伏」被擄到詐騙園區。

小飛表示，因自己對電腦操作一竅不通，而且不懂英文，加上自己拙於言辭不懂花言巧語，詐騙集團幾經嘗試後認定小飛「沒利用價值」，於是把他在園區「自生自滅」，但扣住他的護照不許離開，僅提供少許食物。

雖然在園區內擁有相對其他受害人多的「自由」，但他憶述：「雖然沒有被毒打，但因為長期擔心受怕，所以短短2個月時間，我從原本90公斤體重瘦到70公斤。」

自己雖然沒受毒打，但因長期擔驚受怕，原本90公斤體重在2個月內降至70公斤。事後他趁機求助朋友代聯繫母親，其母得知兒子被賣豬仔後刻向馬國MHO組織求助。

當詐騙集團知道小飛母親聯同MHO組織開記者會的消息後，大罵小飛，但最後疑集團疑免惹禍上身，最終並釋放小飛。在1月9日，小飛與另外2名同樣獲救「豬仔」在MHO組織協助下回到馬來西亞。

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