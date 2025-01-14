日本地震｜九州宮崎縣近海6.9級地震　「南海海槽大地震」會議結果出爐　氣象廳：未來一周或再有強震

【日本地震/地震/海嘯警報/南海海槽】日本九州在周一（13日）晚上發生6.9級地震，高知縣和宮崎縣一度發出海嘯警報，隨後解除。當地氣象廳召開「南海海槽大地震」會議結果出爐，警告一周內或再次發生強烈地震。

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綜合日媒報道，是次地震的震央位於日本九州宮崎縣外海日向灘，震源深度30公里。截至當地晚上10時許，宮崎縣宮崎港及日南市油津港觀測到約20厘米高的海嘯波浪，室戶市室戶岬及高知縣土佐清水市則錄得約10厘米高的海嘯波浪；此外，日向市細島港也出現幾厘米的輕微海嘯。高知縣已向高知市等縣內沿海地區的市町村發布了避難令。

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至當地時間晚上11時55分，日本氣象廳解除高知縣及宮崎縣兩地的海嘯警報。

日本地震丨「南海海槽大地震」會議結果出爐

日本氣象廳又於當晚召開發布會，「南海海槽大地震」會議結果出爐，指出地震發生在南海海槽特大地震的推定震中地區，但規模並未達到需要發布「大地震警報」的級別。調查結果亦顯示，地震雖然與南海海槽有關，但「發生機率與平時相比並未相對增加」。宮崎縣就表示，目前尚未收到任何有關受傷或損壞的報告。

根據日本放送協會（NHK）資料，宮崎縣日南市震感最強，達到日本氣象廳地震強度的5弱以上，宮崎市、高鍋町及新富町則為5弱；而四國、瀨戶內海周邊等地亦有4級左右的震感，甚至連大阪也有1級震感。

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根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

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日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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除此之外，香港紅十字會並籲市民謹記，地震後要留意餘震、山泥傾瀉或者海嘯；留意台、電視，公佈的最新消息；以及檢查損毀同容易墜下的物件，遠離已損毀的建築物。而日常也要謹記準備逃生包、定期參與演習，和留意逃生路線，逃生時勿帶太多物資。

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日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

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