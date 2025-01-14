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啟德醫院冧棚｜留院傷者一人危殆五人穩定　李家超：勞工處將全面深入調查

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撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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啟德醫院地盤昨日（13日）下午發生棚架倒塌意外，導致11人受傷。（曾秋文攝）

【啟德醫院 / 地盤 / 棚架倒塌】啟德醫院地盤昨日（13日）下午發生棚架倒塌意外，導致11人受傷。部分傷者情況好轉，目前仍然有1人危殆，另外有5人情況穩定，其餘5名傷者已出院。

行政長官李家超今日（14日）出席行政會議前見記者時表示，政府重視一切工業安全事件，今次大型棚架倒塌導致11位工人受傷，對此致以深切慰問，希望他們早日康復。

李家超指，政府已經提高有關法律懲罰，包括罰款提升至1000萬元，嚴重案件可以判刑達2年。

勞工處已即時停止涉事地盤的棚架工作，也會針對大型棚架工程項目全面排查，調查會全面深入迅速，任何違法措施會依法追究。同時呼籲任何作業者，尤其是地盤管理人員，必須按照法例指引，嚴格執行地盤安全措施，又呼籲業界善用科技，遇到不合規情況，應盡快舉報，共同努力將工業意外減至最低。

啟德醫院｜啟德醫院地盤塌棚架　11人受傷

啟德醫院工業意外︱孫玉菡：向啟德醫院地盤發6張暫時停工通知書 　就全港棚架工程進行大型排查

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