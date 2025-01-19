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公屋裝修｜海麗邨500呎公屋裝修DIY6日完工　全屋傢俬淘寶僅花$2XXXX

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

海麗邨500呎公屋裝修DIY6日完工，全屋傢俬淘寶僅花$2XXXX。

【裝修 / 傢俬 / 網購】香港房屋裝修設計及傢俬費用成本較高，為追求性價比，一些業主選擇在內地購置所需材料運至香港使用。

日前，有人在Facebook「公屋討論區」群組分享自己的裝修經驗，從屋內設計到裝修均自主完成，全屋傢俬從淘寶購入，工程僅6日完成。

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公屋裝修｜自行設計安裝全屋

樓主表示，自己獲派長沙灣海麗邨1個500呎3房1廳單位，因自己曾經修讀設計，加之擔心師傅偷工減料及用料不符合其喜好，遂除了鋪地磚及翻新牆身外，其餘全屋設計、出圖及安裝均是自己完成。

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公屋裝修｜網購傢俬僅花2.5萬元

樓主裝修所用的傢俬木板皆是透過淘寶訂購，分3批運送至香港，連同運輸費用共花費約2.5萬元。傢俬板材到貨後，樓主以7日時間將衣櫃、睡房儲物地台、櫥櫃等組裝完成。

他分享稱，淘寶折扣優惠活動能節省不少花費，「木板淘寶18,000人仔71回歸4折活動减到5500免運送過關口」，到港後花費2,500元運費便可送貨上門，此外，另加500元即可購得填縫膠、玻璃膠、免釘膠、天拿水等工具。

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公屋裝修｜網民反應兩極：實惠？vs密集？

該分享帖引起網民熱議，不少人誇讚樓主裝修精細，性價比高，更有人向其詢問網購店家聯繫方式，「請問有無淘寶link呀」、「平到不能令人相信」、「價錢真係好實惠」、「幸苦1星期都只得」；不過，亦有人認為樓主的設計略顯逼仄，「好密集，好壓逼感」、「間房搞到咁有壓迫感自己都唔好住」。

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