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超市優惠｜超市洗衣棒買2送2狂送禮　 疑指定贈品沽清全送9條廁紙

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

超市洗衣棒買2送2狂送禮，疑指定贈品沽清全送9條廁紙。

【賀年禮品/減價優惠/惠康】節日假期將至，不少超市扭盡六壬推出減價優惠吸引顧客！近日，有超市進行瘋狂送大禮優惠，但疑指定贈品沽清全送9條廁紙，網民斥︰「玩嘢！9條廁紙點攞」。

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超市賀年禮品｜超市瘋狂送禮

FB「超市優惠關注組」有網民帖文，以「惠康Attack 洗衣棒買2送2，送9條廁紙」為題，上載了兩張於惠康自動付款機購物的清單照片，圖一第一項顯示洗衣棒買2送2，第二項是經典三層衛生紙，數量是9條，原價是$252，但因品牌進行折扣優惠可即扣減$252，變相是免費贈品。圖二就是樓主拍下的貨品，雖然相中只見洗衣棒和3條廁紙，仍然還有6條未取貨。

超市賀年禮品｜網民大讚抵買

帖文一出旋即吸引過百網民留言，有網民稱「嘩！勁抵，不過拎唔掂喎」、「要出動我老公加戰車幫手」、「返屋企要搵地方擺」、「9條廁紙，肚屙都有排用，最大問題點拎同埋揾地方放」。

有網民反而針對洗衣棒的質量，「唔好用又唔溶 買來有咩用」、「我正想講唔好用，洗完衫成條係返到」、「伏已中」、「我已壞機」、「竟然？我反而又覺得OK。好過洗衣珠喎，之前用洗衣珠隻手少少濕就搞到成手都係然後天氣潮少少就成包都係溶曬，反而呢一隻又唔會幾好用」，亦有網民上載另一張圖，指樓主攞少了贈品「你拎小左，仲有2卷廚房紙送抵到癲，D人話唔溶既，其實2合1乾洗衣機用係較好」

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    • 超市賀年禮品｜限定優惠推陳出新

    在網民留言貼圖顯示，該優惠應是買洗衣棒買2送2，再送3條衛生紙10卷，6件Meadows Home 食物袋、2件廚房萬用紙6卷，總值$216贈品。但翻查官方網站，優惠期似乎已完結，另一同類優惠︰買洗衣棒51/46支裝買2送2，再送3條衛生紙10卷，6件食物袋(大)(100個)及2件廚房萬用紙6卷，總值則是$184，推廣日期由即日起至1月16日。是次9條廁紙搞笑情景，網民認為「可能其他贈品無貨、轉晒廁紙。不過都幾玩嘢，9條點拎」，「網購要你揀贈品，可以全部揀廁紙 ，門市都係，揀九條廁紙過到機就得」。

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