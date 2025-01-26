巴士禮儀｜巴士波鞋女單腳「飛象過河」　網民竟因一原因兩極激辯

▲ 有網民遇到一名坐於最後排中間位的波鞋女乘客，伸出左腳單撐著斜對面座位邊。

【巴士 / 港女 / 波鞋】搭巴士最驚遇到的場景就莫過於有乘客伸長腳「飛象過河」。不久前，有網民正巧遇到一名坐於最後排中間位的波鞋女乘客，伸出左腳單撐着斜對面座位邊，原以爲女子行爲會引起網民清一色的「負評」，不料卻引起網民持正反兩派意見激辯。

近日，有網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」上載一張照片，圖中可見波鞋女乘客正坐於巴士最後一排的中間位置，左右邊身旁及斜對面已坐滿乘客，儘管波鞋女身上已經繫着安全帶，但仍將左腳抵着斜對面座位以保持「穩定」。

此事引網民持正反兩派意見的激辯，部分網民「力撐」波鞋女，指該女子乘坐的座位正對巴士車廂走廊位置，直指：「呢個位真心會飛出去」，甚至有網民形容該行為是「標配」動作，「我個人覺得，嗰個位無嘢扶，柴灣多斜路，巴士佬手車又chok，比（畀）我都會咁做，遇着落斜埋站停車，指定動作嚟啦」。

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巴士禮儀｜斥欠公德心

同時，有部分網民則為樓主發聲，稱「呢個位有安全帶喎，而且佢都攬咗安全帶」、「冇啲公德心」。

隨後，該名上傳照片的網友亦有在回應欄補充，「我上車時仲有其他位吉嘅，佢已經坐呢個位置，佢驚又專登坐喺度，咁樣係關於公德心囉～」、「當時架車已經過咗灣仔向上環去緊，同埋佢咁踩住個位側邊,下一個唔知情就...」

巴士禮儀｜勸將心比己

但另有一批網民「力撐」波鞋女具安全意識，指該動作是自然反應：「我唔覺得有咩問題囉，你都話佢已經攬咗安全帶都係咁，係每個人對安全都有唔同要求，佢可能覺得雙重保險啫，而且又唔阻到人，你理得人啫」、「腳短嘛，坐後面呢個位又無嘢扶住，阻唔到你咪由佢囉，何況人地都戴埋安全帶」。

此外，更有網民指：「如果咁小嘅事都可以睇唔順眼，要理埋人點解唔坐呢度、坐嗰度，做人會唔會太辛苦呢......」、「將心比己，何必將小事化大」。由於兩派爭辯得略為激烈，有網民留言「阿姐話隻腳太長唔知點擺」來緩和氣氛。

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