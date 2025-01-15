TOPick會員有獎｜挪亞方舟新春呈獻「繽Fun春日萌遊薈」　送你「挪亞方舟親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」 (42份)

香港挪亞方舟 新春活動「繽Fun春日萌遊薈」 親製連串甜蜜美點與節慶手藝品

親親小動物 由陸地躍動到太空

香港挪亞方舟於2025年1月29日至2月2日(年初一至年初五)，為大家帶來特別節慶活動「繽Fun春日萌遊薈」，讓大小朋友齊來參加一連串體驗。

造型萌爆「甜趣熊貓湯圓D.I.Y.」

洋溢節慶色彩「如意桔祥手藝坊」

春意盎然「奇幻飛蝶製作坊」、「繁花彩繪杯D.I.Y.」

自創新春特別版「啤啤熊毛公仔」

導賞員帶領親親可愛小動物

大玩各式刺激體驗，如挑戰「飛躍星際太空人訓練」及「一飛衝天太空艙」來感受勇闖宇宙的震撼旅程

「童趣飛馳樂」的高卡車及平衡車

穿梭綠意步道「萌趣動物騎騎樂」

活動期間場內亦設置「毛孩新春攝影棚」，寵物主人可讓摯愛毛孩走進新春節慶及飛越星際主題的多個攝影小場景，變身成萌爆的「毛」特兒，為毛孩不停打卡，拍攝多幅萌照。

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*凡於「繽Fun春日萌遊薈」之舉行日子，可享門票買2送1優惠。凡惠顧兩張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣及總值HK$100 現金券，遊戲代幣可用於參加部份活動；部份活動另需收費/需符合特定參加條件；

*帶同寵物進入主題公園之遊客，須為愛寵購買「寵物門票」

更多活動詳情: https://www.noahsark.com.hk/tra/2025cnyevent.jsp

挪亞方舟度假酒店 「蘑菇森林樂主題客房 & 新春節慶團圓美饌」

想盡情投入精彩假期，可入住由挪亞方舟度假酒店創意打造的「蘑菇森林樂主題客房」，房間裡洋溢童話風，讓人沉醉於小清新打卡旅程。更可品嚐新春節慶團圓美饌，尋味傳統豐盛佳餚，或在戶外濱海餐廳享用璀璨美饌「Chill饗海景燒烤盛薈」，感受無窮滋味！

挪亞方舟度假酒店設有多間奇趣滿Fun主題客房，激發大小朋友的無限想像力，創造難忘的繽紛度假體驗。例如創意打造的「蘑菇森林樂」主題房裡，融合森系設計元素，設有滿滿可愛風格的蘑菇帳篷及軟綿綿的蘑菇、鮮果造型攬枕及咕𠱸，讓您與摯愛可沉浸在蘑菇的童話世界中，感受春日氣息。更製作可愛的蘑菇Buddie毛玩偶，倍添窩心回憶，投入小清新療癒旅程，定能滿足愛好打卡的慾望。

詳情及預訂可瀏覽網站 https://www.noahsarkhotel.com.hk

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳另外特別呈獻迎春節慶豐味佳餚，為你精心炮製多款精彩應節美點，包括鮑魚花膠遼參煲、發財好市金錢 (髮菜蠔豉炆北菇)、嘻哈大笑 (菠蘿咕嚕大虎蝦球、金雞報喜 (川味麻香雞球)、錦上添花 (黑松露脆瓜帶子)、鮑羅萬有 (鮑魚冬菇荷葉飯)及紅紅火火 (梅菜扣肉)等，讓你與摯友親朋共享節慶美饌。

如想與家人朋友盡情品嚐滋味滿溢的燒烤盛宴，可安坐海濱露天餐廳Harvest Beachside，享受悠然自得的燒烤樂趣，開懷大嚼多款令人垂涎欲滴的環球海陸美饌，為味蕾帶來連場驚喜！更可飽覽青馬大橋的醉人海景，邊吃邊聊天，共聚暢快時光。

更多詳情，請參閱「挪亞方舟度假酒店」網站

(進入餐廳無需公園門票)

*請注意： 10個遊戲代幣只限2025年1月29日至2025年2月2日(年初一至年初五)「繽Fun春日萌遊薈 」活動期間於挪亞方舟現場兌換及使用，如得獎者於非活動期間入場，則無法兌換及使用遊戲代幣*

TOPick 新聞 送出「挪亞方舟親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」(價值$356)(42份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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