致命惡菌｜男子煮飯不慎被魚骨刺傷細菌感染截手指保命　醫生教處理海鮮5大伏位

▲ 男子煮飯不慎被魚骨刺傷，細菌感染截手指保命，醫生教處理海鮮5大伏位。

【截肢／魚骨／刺傷／細菌感染】處理海鮮要小心！武漢一名81歲男子近日在家煮飯時，不慎被魚骨刺傷，求醫竟揭細菌感染須截肢保命。有醫生提醒，處理海鮮時要留意5大伏位，避免細菌感染。

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致命惡菌｜男子被魚骨刺傷須截肢保命

據《極目新聞》報道，81歲的徐先生3個月前在家中煮飯時，不慎被魚骨刺傷手掌。起初，他的傷口只是輕微疼痛和少量流血，因此未多加留意。直至晚上，傷口的疼痛感逐漸加劇，左手開始腫脹。其後症狀進一步惡化，傷口疼痛、紅腫的情況愈發明顯，甚至出現水泡，隨後被送往醫院治療。

醫生迅速對徐先生的傷口分泌物進行細菌培養，結果顯示是「維氏氣單胞菌感染」。醫生指，這種細菌廣泛存在於淡水、海水、污水和土壤中，一旦傷口感染，病情進展迅速，嚴重時可導致截肢，甚至危及生命。

▲ 一名81歲男子近日在家煮飯時，不慎被魚骨刺傷，求醫竟揭細菌感染須截肢保命。（網上圖片）

醫生為徐先生進行了10次手術、多次清創和皮膚移植，甚至還要截掉一根手指保命。最後，經過長達3個月的治療，2025年1月7日他終於康復出院。

致命惡菌｜處理海鮮留意5件事

武漢同濟醫院創傷外科副主任醫生高偉指出，海鮮中帶有的微生物種類繁多，例如鏈球菌、傳染性造血組織壞死病毒和弧菌等，都有可能引發感染。

他續指，細菌從傷口進入後，12小時內就會病發，通常先從皮膚傷口出現紅腫、發紫、疼痛和水泡，隨即形成壞死性筋膜炎和蜂窩性組織炎而潰爛。若不及時治理，可導致敗血症、感染性休克而危及生命。

高偉醫生提醒，在處理海鮮時需留意以下5件事，避免受傷而引致細菌感染。如果出現疼痛、瘙癢、腫脹、腹瀉或發熱等症狀，須立即到醫院就醫。

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處理海鮮時應佩戴厚手套或者兩層手套，防止蝦、蟹尖殼劃破手套，紮傷手部；

要格外留意海產品的尖刺部分，如魚鰭、蝦頭和蟹身等，避免被刺傷；

如果不小心被蝦、蟹、魚刺傷，應立即在流動的水下或用肥皂水沖洗傷口至少15秒，同時由近心端向遠心端擠出毒素，用酒精、碘伏等充分消毒傷口；

切忌用針挑出魚刺、用嘴吸出毒素，以免加重感染；

不可使用生理鹽水，因為這些致病菌嗜溫嗜鹽，生理鹽水會加速細菌的生長和繁殖。

同場加映：染創傷弧菌嚴重時可致命

本港食物安全中心資料顯示，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖海水，以及河口中的細菌，蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌。進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能受到感染。

創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般而言，健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，或偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等腸胃炎症狀。然而，若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

創傷弧菌｜預防方法

食安中心建議，處理海產時應戴上保護手套和避免傷口外露；如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。另外，急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染，並提醒9大注意事項：

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