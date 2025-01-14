港姐移民︱港姐冠軍移民加拿大開茶餐廳　食客等1個小時才有位照捧場

▲ 譚小環與丈夫「渣哥」在加拿大多倫多開「小環茶座」。

【香港小姐 / 港姐冠軍 / 譚小環】1994年香港小姐冠軍譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮移居加拿大多倫多，本來在香港經營飲食生意的譚小環夫婦，在去年8月已在社交平台發文暗示將在加拿大多倫多開食店，終於事隔多月，「小環茶座」在上周五（1月10日）於當地試業。

街坊十分捧場，據譚小環在社交平台表示：「有人凌晨兩點就喺門口排隊」，而且她也充滿歉意表示試業期間不免「甩漏」，稱：「有人叫杯凍檸茶等咗成個鐘頭」幸獲食客體諒。

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▲ 譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮。

港姐移民︱譚小環感謝食客包容

「小環茶座」試業了一段日子，食店營運漸上軌道，譚小環在昨日（1月13日）於餐廳社交平台發文稱：

今日出餐速度明顯有進步，大部份街坊好友等位入座時間低於30分鐘(當然都係唔合格)，但較早兩日超過1個多小時，已經日日在進步，我哋目標希望盡快做到

1) 10分鐘內可以入座

2) 5分鐘內可以出餐

3) 營業時間增長至20:00

4) 做到外賣

3) 盡快推出完整餐牌。

整個團隊會繼續努力

沒有最好，只有更好！

最感動嘅係大家嘅包容，支持及愛護

無言感激

港姐移民︱由籌備到開業多波折

「小環茶座」試業了一段日子，食店營運漸

雖然譚小環夫婦在香港有經營食店的經驗，可是在當地開茶餐廳「小環茶座」由籌備到試業歷時1年有多，而且遇不少難題。她曾出post表示，由鋪位拎鎖匙到開業也至少花了5個月時間，對一向講效率的香港人來說，屬難以想像。

另外，譚小環也曾發文表示裝修完工期一再延遲，之後電力公司因放聖誕假關係，因此在上星期才有裝電錶。而且樓面伙計超過一半是新手，而廚房有一半人是新埋班，因此她十分感謝食客包容及支持。

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