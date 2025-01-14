  • 19°C
香港時間：2025114日 (二) 12:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港姐移民︱港姐冠軍移民加拿大開茶餐廳　食客等1個小時才有位照捧場

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

譚小環與丈夫「渣哥」在加拿大多倫多開「小環茶座」。

【香港小姐 / 港姐冠軍 / 譚小環】1994年香港小姐冠軍譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮移居加拿大多倫多，本來在香港經營飲食生意的譚小環夫婦，在去年8月已在社交平台發文暗示將在加拿大多倫多開食店，終於事隔多月，「小環茶座」在上周五（1月10日）於當地試業。

街坊十分捧場，據譚小環在社交平台表示：「有人凌晨兩點就喺門口排隊」，而且她也充滿歉意表示試業期間不免「甩漏」，稱：「有人叫杯凍檸茶等咗成個鐘頭」幸獲食客體諒。

【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」

譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮。

港姐移民︱譚小環感謝食客包容

「小環茶座」試業了一段日子，食店營運漸上軌道，譚小環在昨日（1月13日）於餐廳社交平台發文稱：

今日出餐速度明顯有進步，大部份街坊好友等位入座時間低於30分鐘(當然都係唔合格)，但較早兩日超過1個多小時，已經日日在進步，我哋目標希望盡快做到
1) 10分鐘內可以入座
2) 5分鐘內可以出餐
3) 營業時間增長至20:00
4) 做到外賣
3) 盡快推出完整餐牌。
整個團隊會繼續努力
沒有最好，只有更好！
最感動嘅係大家嘅包容，支持及愛護
無言感激

港姐移民︱由籌備到開業多波折

「小環茶座」試業了一段日子，食店營運漸

雖然譚小環夫婦在香港有經營食店的經驗，可是在當地開茶餐廳「小環茶座」由籌備到試業歷時1年有多，而且遇不少難題。她曾出post表示，由鋪位拎鎖匙到開業也至少花了5個月時間，對一向講效率的香港人來說，屬難以想像。

另外，譚小環也曾發文表示裝修完工期一再延遲，之後電力公司因放聖誕假關係，因此在上星期才有裝電錶。而且樓面伙計超過一半是新手，而廚房有一半人是新埋班，因此她十分感謝食客包容及支持。

點擊圖片放大
+6
+5

【明星學業】讀女校培德未畢業已被發掘　施匡翹棄任教師入行追夢

【香港小姐】94年兩大熱門港姐一個誤會惹不和　譚小環李綺虹終解廿多年心結

【香港小姐】94年港姐重聚際遇各異　譚小環營商李綺虹當護士

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」
18:33 2023/09/06
【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」
林子博兒子︱林子博喪妻移英獨力湊大仔女　兒子暴風式成長被指似某位漫畫人物
11:49 2025/01/06
林子博兒子︱林子博喪妻移英獨力湊大仔女　兒子暴風式成長被指似某位漫畫人物
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
12:17 2021/01/24
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
【移英生活】林子博兒子校園環境曝光　舒適寜靜學校對面有勁大養馬牧場
10:57 2023/09/16
【移英生活】林子博兒子校園環境曝光　舒適寜靜學校對面有勁大養馬牧場
【機場特警】細數港姐隱藏的空中服務員　10位選美+空姐出身藝人
18:26 2020/04/06
【機場特警】細數港姐隱藏的空中服務員　10位選美+空姐出身藝人

你可能感興趣

【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」
18:33 2023/09/06
【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」
林子博兒子︱林子博喪妻移英獨力湊大仔女　兒子暴風式成長被指似某位漫畫人物
11:49 2025/01/06
林子博兒子︱林子博喪妻移英獨力湊大仔女　兒子暴風式成長被指似某位漫畫人物
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
12:17 2021/01/24
【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出
譚小環 娛樂人物職業 演員 KOL 移民 香港小姐 加拿大

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕