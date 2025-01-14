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網絡熱話︱前空姐揭「頭等艙」秘辛　每30分鐘要窺視乘客：目睹「親熱行為」要咁做

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【空姐／頭等艙／秘辛／阿聯酋航空】空姐自揭飛機頭等艙秘辛！前阿聯酋航空空服員日前出書分享，頭等艙不為人知的規定及秘辛，期間更曾親睹旅客在座位上進行「激烈行為」，亦因1原因被公司要求每30分鐘窺視乘客1次，強調空服人員工作並非大家認為的「只有送餐服務」。

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綜合外媒及《每日郵報》報道，曾於阿聯酋航空擔任頭等艙空姐5年的Marika Mikusova日前出版新書《Diary of a Flight Attendant》，書中大揭機內各種秘辛及規定。

其中較為特別一項規定，是因為阿聯酋頭等艙被設計成獨立套房樣式，其感應門關上後便會成為一個完全密封的私密空間，因此公司規定空姐每隔30分鐘要窺視乘客一次。Marika強調，這純粹因為頭等艙特殊設計而定的規定，其他開放式座位並無相關規定，做法亦並非為了侵犯隱私：

純粹出於安全考量，確保乘客還活著，並且呼吸正常。

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網絡熱話︱曾親睹情侶機上親熱 空姐做法曝光

除此之外，Marika表示阿聯酋航空空姐由登機時到最後，都需要打醒十二分精神注視著乘客狀況，以防止可能出現的醫療事故、醉酒乘客等問題。

不過即使如此，偶爾仍會出現較「特殊」的狀況，Marika 就坦言自己曾遇到有一對情侶於廚房工作區附近進行「激烈親熱行為」，令一眾空服人員都要在遠處監視著，在必要時介入並讓他們回到座位上，否則乘客可能會面臨嚴厲處罰：

有時我們會走過去謹慎地查看，防止他們會躲在毯子下繼續。

網絡熱話︱拆解空服人員工作秘辛 「1時段」深獲空服員喜愛

Marika透露，空服員最喜愛的時間是「乘客們吃飽了、準備睡覺時」，此時飛機最安靜，大家工作亦較為輕鬆，此事她們需要先檢查及清潔廁所、煙霧探測器是否被堵塞、補充衛生紙和面巾紙等，然後為未有睡覺的乘客提供送水、送果汁等服務，每隔45分鐘後便將空塑膠杯收集到垃圾袋中，一直重覆到下次服務或準備著陸。

她強調空服員工作不單只有大家認為的送餐服務，更需要高度耐心及細心：「這是關於安全、服務與隨機應變的綜合技能。」

網絡熱話︱機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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網絡熱話︱飛機6大禁忌穿搭

不少港人喜歡去旅行，上機時的衣服多以舒適為主，但原來短褲、人字拖等衣物並不適合在機上穿著。近期空中服務員及航空專家，分享6種乘搭飛機的NG衣著，其中1種在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

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資料來源：每日郵報IG@letuska.m

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