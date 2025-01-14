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親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$401起任食龍蝦/鮑魚/安格斯西冷

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】香港海洋公園萬豪酒店兩大餐廳推出自助餐買一送一優惠，今日（14日）晚上9時起經Klook開售。其中海灣餐廳「鮑魚花膠盛宴自助晚餐」，折後人均$467起，小朋友亦可免費進入遊樂天地放電，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜鮑魚花膠盛宴自助晚餐」

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳推出全新「鮑魚花膠盛宴自助晚餐」，供應各式海鮮美食，還有花膠和鮑魚烹製的佳餚。精選菜式包括蒲燒廣島鮑魚、蠔皇螺片花膠扣金錢、現場烹調的法式一品鍋，以及佛跳牆等。此外，還有多款特色甜品，如烏龍茶朱古力慕斯蛋糕、橙榛子朱古力慕絲蛋糕，以及招牌鹹蛋芝士蛋糕等。

【買一送一】自助晚餐｜品嚐自助美食免費享用兒童遊樂天地

優惠價：$934起/2位；人均$467起（原價：$1,711.6起/2位）
開售日期：1月14日9PM起至1月20日發售
適用日期：1月15日起至1月27日

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自助餐優惠｜喜迎金蛇燒烤自助晚餐

香港海洋公園萬豪酒店海岸酒廊（Pier Lounge and Pier Bar）新春特別推出「喜迎金蛇燒烤自助晚餐」，提供超過60款海鮮佳餚和甜品，品嚐廚師現場燒烤的波士頓龍蝦、鮑魚、一夜干、原隻乳豬，以及黑安格斯西冷牛肉，還有必吃的椒鹽瀨尿蝦和豉椒炒蜆等人氣菜式。另外，每位賓客更可獲贈佛跳牆一客。

【買一送一】燒烤自助晚餐

優惠價：$802起/2位；人均$401起（原價：
$1,470起/2位）
開售日期：1月14日9PM起至1月20日發售
適用日期：1月15日起至2月28日

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