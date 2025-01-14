星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊

▲ 陳展鵬開個唱獲妻女驚喜上台賀壽，相當幸福！

【陳展鵬/單文柔/女兒小豬比】視帝陳展鵬日前到廣州舉行演唱會重拾歌星身份，而且大獲好評，獲讚唱功出色！適逢14日是展鵬的48歲生日，34歲太太單文柔和女兒「小豬比」更驚喜上台為他提前慶生，令他感到得眼濕濕，又攬又錫妻女，並抱起女兒感動表示：「我真係想喊，唔好搞到爸爸喊得唔得呀？」

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陳展鵬一家｜陳展鵬廣州個場妻女驚喜現身

陳展鵬出名好戲，其實歌喉也十分了得，最近他重拾歌手身份在廣州舉行演唱會，還施展渾身解數大唱金曲，包括《巨輪》、《祝君好》等，當他準備唱《獅子山下》時，對台下觀眾表示，香港人來自五湖四海，所以想唱這首歌，豈料音樂未奏起，5歲半愛女陳諾瑤（小豬比）竟突然走上台，令展鵬大表驚訝，一副難以置信的樣子，隨即攬住囡囡錫錫，又抱起她說：「我真係想喊，唔好搞到爸爸喊得唔得呀？爸爸係硬漢子。」

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陳展鵬一家｜又攬又錫妻女

繼而冧爆再錫愛女一啖，再對小豬比說：「多謝你，媽咪呢，媽咪呢？」並周圍張望尋找妻子蹤影，這時單文柔走到台中間，展鵬一臉笑意問：「你幾時上咗車？真係唔知喎。成日話好忙，有好多嘢安排，原來……」又對妻女說：「I love you.」接住再錫老婆一啖，場面極甜蜜溫馨，網民看過片段都紛紛留言：「令人羨慕，真幸福！」

陳展鵬一家｜父女冧爆合場《單車》

當生日歌響起，生日蛋糕被推進場，妻女和觀眾齊齊為展鵬慶祝48歲生日，小豬比面對台下觀眾毫不怯場，對爸爸大唱生日歌，展鵬則一副有女萬事足的模樣，當唱完生日歌後，他又邀請愛女跟他合唱：「唱你首飲歌。」展鵬笑指女兒連自己的歌都不唱，就喜歡唱那一首，小豬比隨即在爸爸耳邊說悄悄話，展鵬點點頭，原來兩人合唱陳奕迅的金曲《單車》。

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小豬比淡定唱完飲歌，台下掌聲如雷，大讚她遺傳了爸爸的好歌喉，而且愈大愈靚女，眼大大臉尖尖十分清秀，似足媽咪靚女。其實展鵬之前受訪也透露女兒有唱歌天份，音樂才藝比爸爸厲害，未知小豬比將來會否繼承父母衣缽加入娛樂圈呢？

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