育兒心得︱喇沙尖子Patrick Sir靠知識脫貧　分享4個方法令小朋友愛上閱讀

▲ 喇沙尖子Patrick Sir分享4個方法令小朋友愛上閱讀。

【Patrick Sir/林溥來/閱讀／喇沙書院】育有一子的《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir），身兼補習社的老闆及幼稚園校監，中大教育系碩士畢業的他，最近被獲邀開Talk，分享小朋友喜愛上閱讀的方法，他節錄放上社交網，獲很多家長大讚方法有用！

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Patrick Sir與太太關宛珊（Kimmy）婚後誕下兒子林若嘉（Preemo），仔仔現在3歲，生長於貧窮家庭的Patrick Sir，一家6口居於200多呎的單位，小時已見盡父母為錢爭吵。因此努力讀書，用知識改變命運，他中小學均畢業於名校喇沙，亦擁有香港科技大學化學工程榮譽學士及香港中文大學教育系碩士的學歷。

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日前他應邀演講，如何增強小朋友閱讀英文書興趣，他表示有4點很重要

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