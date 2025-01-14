腦退化｜人越大越無記性　抗老名醫推薦5種補腦超市食材　呢種對女士特別有益！【附預防腦退化貼士+飲食推薦】

【腦退化／補腦食材／失智症／衰老】衰老是人生必經階段，但適當調整飲食能夠延緩老化。日本有腦科專家分享5種超市平民食材，富含多種補腦營養素，推薦多吃能夠修補腦細胞，當中一種對更年期女士們特別有益！

最新影片：

日本東北大學加齡醫學研究所所長川島隆太，在「PRESIDENT Online」發文，提出調整飲食能夠幫助延緩腦退化，當中推薦5種平民食材富含多種補腦營養素，一般超市都能夠入手：

1. 芝士

據歐柏林大學、東京健康老年學中心和明治大學的聯合研究小組的研究指出，65歲以上長者每周至少吃一次芝士，認知功能測驗分數普遍較高，且走路速度較快、保留的牙齒數量比較多，體內的好膽固醇亦較多。

川島隆太教授指出，芝士富含鈣質、磷、鐵等營養成分有益強健骨骼，推薦吃卡芒貝爾芝士（Camembert cheese），增加腦源性神經營養因子（BDNF），有助保護大腦神經。有研究顯示，患輕度認知障礙的70歲以上長者持續食用芝士，血液中BDNF濃度可提升6.2%。且芝士能當作零食、搭配方式多樣化。

2. 魚類、肉類

據法國一項長達10年的研究指出，65歲以上長者若每周吃少於1次肉類，患失智風險比較高。亦有日本研究發現，百歲人瑞的動物性蛋白質攝取量，平均高於一般人。綜合研究得出，攝取足夠蛋白質能夠幫助維持腦功能。川島隆太教授推薦魚類，除了富含優質蛋白質，還有DHA、EPA等Omega-3脂肪酸，有助於細胞膜柔軟性，讓資訊傳遞更順暢。據悉人腦約60%由脂肪組成，因此多吃魚類攝取「好油」對腦健康很有幫助。

3. 洋蔥

洋蔥富含槲皮素，可以降壞膽固醇、減少心血管疾病風險；近年有研究指出槲皮素能提升語言表達能力、預防認知功能下降，甚至對改善回憶障礙與抑鬱症狀也有一定幫助。

4. 綠黃色蔬果

綠黃色蔬果如青花菜、橘子、木瓜、柿子等，富含多種抗氧化物質。有美國研究顯示，血液中抗氧化物質含量越高，罹患失智症的風險越低。川島隆太教授解釋，抗氧化物就像為身體「除鏽」，減少活性氧類對細胞的損害，抑制導致失智症的β類澱粉蛋白堆積。故此，多吃抗氧化蔬果等同於活化細胞，減緩腦退化。

5. 大豆製品與納豆

豆製品中的大豆異黃酮不僅對更年期女性有益，亦能改善認知功能與記憶力。川島隆太教授推薦納豆，裡面特有的「納豆激酶」等特殊酵素，能進一步抑制β類澱粉蛋白的累積，減少失智風險。日本國立癌症研究中心研究顯示，納豆攝取量較多的女性，尤其是60歲以下，患上失智風險明顯較低。

腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：

失智症｜失智症關鍵因素曝光肥胖或缺少社交都危險 醫生教牢記「14件事」可降45%風險

愛不褪色｜84歲腦退化婆婆忘記兒子離世 每天鋪床：他玩夠就會回來【附認知障礙症常見症狀】

英國研究｜最年輕患者僅38歲 阿茲海默症驚現人傳人 揭經一特殊途徑感染【附認知障礙症常見症狀】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5