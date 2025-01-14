藍田工業意外｜藍田連德道地盤挖泥機翻滾墮坡毀圍欄 壓倒垃圾車釀三傷
社會
撰文： 曾秋文
發布時間： 3 小時前
最後更新： 13 分鐘前
【工業意外 / 挖泥機 / 垃圾車】藍田發生工業意外。今日（14日）早上9時41分，藍田連德道近康華苑對開一個斜坡鞏固工程地盤，一部挖泥機意外在山坡邊翻滾墮下，期間壓毀地盤圍欄，期間一輛垃圾車剛巧經過，被挖泥機及圍欄壓倒，垃圾車一名跟車工人被困在車廂中。
消防及救護員接報到場，初步消息指三人受傷清醒，挖泥車工人及一名垃圾車司機獲救送往聯合醫院敷治。流動醫療車及醫生亦奉召到場協助，至早上11時半，垃圾車跟車工人仍然被困在車廂中，消防正設法拯救。
至中午12時許，消防召來一輛吊臂車協助，被困跟車工人最終在約12時30分被救出，再由救護車送往聯合醫院。
運輸署稱因道路事故，連德道（來回方向）近康華苑的部份行車線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。
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