  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 14:37

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍田工業意外｜藍田連德道地盤挖泥機翻滾墮坡毀圍欄　壓倒垃圾車釀三傷

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 3 小時前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

藍田連德道近康華苑對開一個斜坡鞏固工程地盤，一部挖泥機意外在山坡邊翻滾墮下，期間壓毀地盤圍欄。（曾秋文攝）

【工業意外 / 挖泥機 / 垃圾車】藍田發生工業意外。今日（14日）早上9時41分，藍田連德道近康華苑對開一個斜坡鞏固工程地盤，一部挖泥機意外在山坡邊翻滾墮下，期間壓毀地盤圍欄，期間一輛垃圾車剛巧經過，被挖泥機及圍欄壓倒，垃圾車一名跟車工人被困在車廂中。

消防及救護員接報到場，初步消息指三人受傷清醒，挖泥車工人及一名垃圾車司機獲救送往聯合醫院敷治。流動醫療車及醫生亦奉召到場協助，至早上11時半，垃圾車跟車工人仍然被困在車廂中，消防正設法拯救。

至中午12時許，消防召來一輛吊臂車協助，被困跟車工人最終在約12時30分被救出，再由救護車送往聯合醫院。

運輸署稱因道路事故，連德道（來回方向）近康華苑的部份行車線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

點擊圖片放大
+15
+14

最新影片推介：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

交通事故 康華苑 運輸署 工業意外 藍田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕