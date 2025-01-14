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好去處｜譚仔聯乘香港舞蹈團展《風雲》主題活動　推限定米線傳承經典

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

譚仔雲南米線為推廣「港漫」文化，聯同香港舞蹈團以馬榮成的經典漫畫著作《風雲》作藍本的武俠舞劇，開展「經典共延．風雲再起」主題活動，鼓勵年輕人發展創作風格，傳承經典。

譚仔雲南米線為推廣「港漫」文化，聯同香港舞蹈團以馬榮成的經典漫畫著作《風雲》作藍本的武俠舞劇，開展「經典共延．風雲再起」主題活動，包括譚仔期間限定米線、主題店、港漫設計比賽等，鼓勵年輕人發展創作風格，傳承經典。

承載著港人集體回憶的本地漫畫珍藏《風雲》迎來35週年紀念，香港舞蹈團再次攜手與《風雲》原作者馬榮成，將睽違近十年的經典武俠舞劇《風雲》重現舞台。譚仔除了冠名贊助港漫武俠舞劇《風雲》外，由即日起更隆重推出期間限定的「雲腿湯米線系列」以及多款舞劇《風雲》獨家主題精品，並推出新春限定的「迎春接福過橋米線套餐」；屆時中環及金鐘店會化身成為聯乘主題店，讓一眾港漫迷沉浸於風雲變色的武俠異想世界當中。

時中環及金鐘店會化身成為聯乘主題店，讓一眾港漫迷沉浸於風雲變色的武俠異想世界當中。

同時，譚仔由即日起至1月31日，兩大傳承聯乘主題店「譚仔 x香港舞蹈團 x港漫武俠舞劇《風雲》」及「譚仔x Grandma’s Scone」進駐尖沙咀星光大道，除了會場限定小食、聯乘周邊商品、更有一系列打卡裝置景點，《風雲》忠粉不容錯過。所有周邊商品的收益將予以培育香港藝術人才，用以舉辦港漫設計比賽。

譚仔全線分店由即日起推出期間限定的「雲腿湯米線配雞卷．風乾火腿」(售價：$47)，以傳統粵饌菜膽雲腿湯，配上帶煙燻風味的西式金門火腿、西班牙風乾火腿及鮮嫩雞卷，結合中西飲食元素，並承接「傳承經典」的主題，在傳統基礎中創出新風格，以新會舊，為譚仔迷呈獻嶄新滋味。

於2025年1月 23日起的新春期間，譚仔更會推出新春限定的「迎春接福過橋米線套餐」(售價：$88，套餐包括一杯熱飲)，精挑細選15款食材炮製，包括多款新春好意頭食材，例如冬菇、螺片、生菜、金門火腿及風乾火腿等等，配上全新菜膽雲腿湯，包羅萬有，迎接盆滿砵滿的一年！

譚仔推出期間限定的「雲腿湯米線系列」以及新春限定的「迎春接福過橋米線套餐」。

由1月23日起，於譚仔手機應用程式以外賣自取方式惠顧雲腿湯米線配雞卷．風乾火腿 或 迎春接福過橋米線套餐 即可獲得譚仔聯乘舞劇《風雲》利是封一套(共8個)，數量有限，送完即止。

此外，廣受歡迎的「秘製海鹽串燒」系列 (售價: $18/兩串) 加入新成員燻豬手串，連同雞軟骨及鴛鴦蔬串，客人可於三選中選二款；加上全新限定小食「藤椒清湯蘿蔔」(售價: $14/份)，啖啖清甜滿足。Chill爽特飲方面，除了蜜桃多多及香茅蜜糖特飲，譚仔推出全新「葡萄梳打特飲」，香甜的葡萄配上爽口梳打，清爽解膩！

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