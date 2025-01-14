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暖心天王｜樂壇巨星贈單親媽6位數巨額貼士　打兩份工養女兒痛哭感激助脫困

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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這位樂壇天王認真有善心！

【樂壇巨星/PostMalone/馬龍/單親】每個人都釋放一些善意，這個世界會多一份溫暖。一名任職調酒師的單親媽媽分享，於去年平安夜獲得美國歌手巨星馬龍（Post Malone）的6位數超級巨額貼士，數目之大令她可以停止日夜工作、留更多的時間陪伴女兒成長，她哭道，「這是一個聖誕奇蹟！」

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親民巨星｜馬龍與朋友到訪酒吧表現親民

綜合《VICE》等外媒報導，該名單親媽媽名蕾妮·布朗（Renee Brown），育有一名女兒。為了賺錢養家，蕾妮需要打兩份工，其中之一是於德州侯斯頓的某酒吧任職調酒師。

在去年平安夜時，蕾妮如常地在酒吧工作，適逢當晚馬龍與一班朋友到訪。蕾妮表示，期間馬龍對每個人也表現出相當熱情及友善，而且對方更與自己聊天，是一名親民的明星。

親民巨星｜馬龍給予2萬美金貼士

言談間，馬龍得知蕾妮的身世，並且因為經濟困難問題，在當晚平安夜仍需工作而未能與女兒歡度佳節。於是，馬龍為她留下了一份「聖誕禮物」——2萬美金（約15.6萬）的貼士。

對於獲得巨額的意外之財，蕾妮感動得哭出來，她更坦言過去身兼兩職的生活令她感到極之疲累，

我不必繼續做兩份工作，能夠有更多時間陪伴女兒，我無法用言語來形容當下的心情。

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親民巨星｜蕾妮表示馬龍拯救了自己：永遠感激不盡

事後，蕾妮在Instagram把與馬龍的兩張合照貼出來，兩張相片中兩人均各比出半個心形手勢、然後合併在一起，而另一張相兩人相視而笑，整個畫面十分溫馨、氣氛融洽，從中亦感受到馬龍對人的友愛態度。

在文中，蕾妮形容當晚是上帝給她的一個「聖誕奇蹟」，除了力讚馬龍外，直言對方的行為是拯救了她與女兒的生活，

這無疑是我有幸見到的最謙虛、風度翩翩的名人。他在聖誕節前夕改變了我的生活，我將永遠感激不盡。

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親民巨星｜有其他人亦表示收過馬龍的大額貼士

蕾妮的帖文獲得超過三千個讚好，不少網友被馬龍的行為所感動，有人更認為他是一個真正的「聖誕老人」，「他真是一個傳奇！」、「這件事告訴大家世界上真的有好人」、「當之無愧！所有媽媽都應該得到這個。」、「為你和你的小女兒感到高興！」

更有網友留言指出，其工作的餐廳也同樣獲得馬龍的大額貼士，「他在我們餐廳也給了2000美金（約1.6萬港元）貼士噢！」；早前亦有網友分享馬龍給予3000美元（約2.3萬港元）的貼士，看來對方真是一名親民又大方的大明星。

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