亂入紅隧｜疑內地男紅隧口玩命過馬路　職員截住疑要求原路返回

▲ 疑內地男紅隧口玩命過馬路，職員截住疑要求原路返回。

【紅隧 / 海底隧道 / 亂過馬路】亂過馬路不但將自己置於危險中，更可能危及正常路過的通行者。

近日，有人在Threads上傳視頻，指有2名疑似內地男子擅闖紅磡海底隧道出口處，當時車流不斷十分驚險，隨後有職員阻止2人繼續前行，疑似要求他們原路返回。

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紅隧行人｜2名男子隧道口過馬路

據影片可見，此事發生於紅遂往港島的出口，2名男子由靠近前往維園道的出口緩慢行出馬路，其間不斷觀察來車，一路戰戰兢兢，其中1人還幾度攔下對方避開車輛，2人行至最後1條車道時，停下腳步讓的士先行，惟的士緩慢停下給他們讓路，這才順利行至中間非行車區。

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這時，有2名身著反光衣的職員上前，疑似勸阻2名男子繼續前行，又指向2人來時的方位，疑似要求他們原路返回離開隧道區域，並由其中1名職員陪同。樓主配文直斥2名男子此舉離譜，十分危險，「第一次見人係紅隧口過馬路，大癲！」。

紅隧行人｜網民斥2人行為危險

影片中身著棒球服的男子手中握有一隻內地品牌礦泉水，遂網民猜測2人可能是來港旅遊的內地遊客。

▲ 2人疑被要求原路返回，由1名職員陪同。（取自Threads）

此事引起網民眾怒，紛紛批評2人，又指應該對涉事者有所處罰，「累死啲司機」、「點解唔罰錢」、「行紅隧過海？」、「隧道禁區範圍來的，係唔入得去」、「呢啲情況職員應該要報警」、「咁搞笑，要過返對面」、「行行下停咗喺度做乜，係就快快走過」。

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