  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 14:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼︱幫襯HKTVmall用APP買餸　只需滿足1條件即送8公斤金象米

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

HKTVmall推出送米優惠，靚媽唔好錯過喇！

【HKTVmall/團年飯/買餸】農曆新年就快到，煮團年飯媽媽最頭痛，買餸又攰又重，網購平台HKTVmall街市即日餸推出優惠，幫襯代購服務，免費送價值$129.9的金象牌 8公斤頂上茉莉香米！

最新影片:

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

HKTVmall旗下的「街市即日餸」服務，由專業買手團隊每日親自到街市代購餸菜，服務覆蓋豬肉檔、牛肉檔、雞檔、海鮮檔、生果檔及菜檔等，且價格與街市保持一致，務求做到「街市賣幾錢，就賣幾錢」。媽媽們只需要用APP下單，再輸入送貨地址就可以安在家中收貨。

HKTVmall︱新客即獲贈優惠

「街市即日餸」現正推出快閃推廣活動，新客首次登記並落單買滿$300，即可獲贈金象牌8公斤頂上茉莉香米（價值$129.9）。每位合資格新客戶及收貨地址，於推廣期內只可獲享優惠一次，優惠不可以與其他優惠碼同時使用。

點擊圖片放大
+7
+6

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒
17:52 2025/01/07
靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒
靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】
10:00 2025/01/10
靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】
靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾
12:53 2025/01/10
靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾
靚媽精明眼｜Uber一連十日大派15000份利是封　全港32個地點派發＋首程減$100【附地址】
14:52 2025/01/13
靚媽精明眼｜Uber一連十日大派15000份利是封　全港32個地點派發＋首程減$100【附地址】

你可能感興趣

靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒
17:52 2025/01/07
靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet　多款卡通精品$5起必買呢款餐盒
靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】
10:00 2025/01/10
靚媽精明眼︱錢大媽免費送菜！即日起一連3天每日送1000份新鮮蔬菜【即睇送菜新店地址】
靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾
12:53 2025/01/10
靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾
HKTV 網上購物 著數優惠 海鮮 街市 豬肉 牛肉 網購平台 農曆新年

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕