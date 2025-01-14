靚媽精明眼︱幫襯HKTVmall用APP買餸　只需滿足1條件即送8公斤金象米

▲ HKTVmall推出送米優惠，靚媽唔好錯過喇！

【HKTVmall/團年飯/買餸】農曆新年就快到，煮團年飯媽媽最頭痛，買餸又攰又重，網購平台HKTVmall街市即日餸推出優惠，幫襯代購服務，免費送價值$129.9的金象牌 8公斤頂上茉莉香米！

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HKTVmall旗下的「街市即日餸」服務，由專業買手團隊每日親自到街市代購餸菜，服務覆蓋豬肉檔、牛肉檔、雞檔、海鮮檔、生果檔及菜檔等，且價格與街市保持一致，務求做到「街市賣幾錢，就賣幾錢」。媽媽們只需要用APP下單，再輸入送貨地址就可以安在家中收貨。

HKTVmall︱新客即獲贈優惠

「街市即日餸」現正推出快閃推廣活動，新客首次登記並落單買滿$300，即可獲贈金象牌8公斤頂上茉莉香米（價值$129.9）。每位合資格新客戶及收貨地址，於推廣期內只可獲享優惠一次，優惠不可以與其他優惠碼同時使用。

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