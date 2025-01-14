週末好去處｜K11 Musea藝術展覽「Another World is Possible」　展出港產片《九龍城寨之圍城》等周邊商品

▲ 由Stanley（邱士縉）及團隊共同創立的本地創作單位TOOMORE，舉⾏首個大型藝術展覽「Another World is Possible」。

由Stanley（邱士縉）及團隊共同創立，以潮流、文化及電影作核心的本地創作單位TOOMORE，將於2025年1月10日至22日在K11 Musea MUSE Edition 舉行首個大型藝術展覽「Another World is Possible」，展出包括港產片經典《英雄本色》、2024年火熱電影《九龍城寨之圍城》及《臨時劫案》等多個備受期待的官方授權電影周邊商品。

最新影片推介︰

為配合展覽主題，場地特設大型藝術裝置 —「墜落的電影星體」及多張電影致敬畫作，象徵香港電影文化的傳承與重⽣。同場加映，台灣手遊《神明便利商店》x《TOOMORE》香港首間期間限定店，將 TOOMORE的原創角色帶入虛擬世界，以創意展現無限可能。

展覽重點

《英雄本⾊》Mark哥限量珍藏⼿辦模型 香港正式發布

《九龍城寨之圍城》龍捲風、四仔及《臨時劫案》梅藍天限量手辦模型首次展出

《九龍城寨之圍城》多款官方授權周邊商品系列

TOOMORE主題限定商品

特別合作：台灣手遊《神明便利商店》x《TOOMORE》香港首個期間限定店

TOOMORE香港首個展覽命名為「Another World is Possible」，以「尋回香港電影文化」為主題，透過大型藝術裝置、電影主題畫作及多款周邊精品重現香港電影⼀直走來的點點滴滴，並展望電影未來的無限可能性。

為配合展覽主題，場地特設大型藝術裝置 —「墜落的電影星體」及由本地藝術家Caxton Yeung創作的電影致敬畫作，象徵香港電影文化的傳承與重生。

《英雄本色》、《九龍城寨之圍城》、《臨時劫案》 官⽅授權電影⾓⾊⼿辦模型及周邊商品現場焦點展品，包括早前於台灣率先推出而獲得熱烈迴響的《英雄本色》Mark哥限量珍藏⼿辦模型，以及以2024年⼤熱港產片《九龍城寨之圍城》為主題的限定商品系列。當中更有⾸次展出的《九龍城寨之圍城》角色「龍捲風」、「四仔」限量手辦模型，及去年⼤獲好評電影《臨時劫案》主角「梅藍天」限量手辦模型。

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