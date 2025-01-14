三孩之母｜41歲陳樂榣誕第3胎兒女雙全宣布封肚　囝囝似足爸爸葉泓聲被指最強基因

▲ Gordon跟Ally的囝囝出世啦，恭喜晒！

【天堂鳥/葉泓聲/陳樂榣】41歲前女團Freeze成員陳樂榣（Ally）宣布誕下第三胎，囝囝趕及尾班車做龍B，Ally共育有2女1子，算是多產媽媽。其丈夫、前天堂鳥成員葉泓聲曾自認思想傳統，一定要追仔繼後香燈，如今願望成真，可喜可賀！他還興奮表示：「我老婆話收工啦！兒女雙全。」

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三孩之母｜陳樂榣細仔出世兒女雙全宣布「收工」

葉泓聲（Gordon）2023年5月宣佈跟陳樂榣（Ally）譜姐弟戀，兩人的女兒同年9月出世，再加上Ally跟前夫所生的大女，Gordon迅速榮升兩女之父；不過他思想傳統，直言一定要追仔繼後香燈，並火速追仔成功，昨日兩公婆齊齊在社交網報喜，宣布囝囝出世啦！

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三孩之母｜囝囝似足爸爸擁濃密頭髮

昨日二人分享與兒子的合照，Gordon留言說：「我老婆話收工啦！兒女雙全。」Ally則搞笑留言：「最強基因，又話仔似阿媽嘅⋯⋯」早於生B前夕，Ally在IG限時動態貼上一張在醫院的照片，留言說：「今日到我拆盲盒，大家估下似我似Gordon？」其後Gordon再貼夫婦二人合照讚老婆：「我老婆最叻。」

過了不久，兩人已揭開謎底，見到兩人的初生兒子擁一頭濃密頭髮和濃眉大眼，跟爸爸十足餅印，絕對是最強基因，網民紛紛送上祝福，恭喜二人添丁之喜！

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