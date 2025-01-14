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緬甸詐騙︱港人被禁錮東南亞事件　李家超︰調整外遊警示須考量多項因素

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李家超表示，專責小組在泰國與司法部部長見面，認真去討論調查、協助需要被營救的香港市民，泰國當局很認真全面提升其政府參與官員的階級。（陳靜儀攝）

【KK園區／泰國／詐騙／賣豬仔】副保安局長卓孝業率專責小組繼續在泰國，跟進港人在東南亞被禁錮事件。行政長官李家超今日（14日）出席行政會議前見記者時表示，特區政府和泰國當局高度重視事件，泰方已指派高級官員跟進，又指保安局去年已強化專責調查組的架構，保安局、警方和入境處已利用所有他們調查的渠道和網絡，包括利用國際刑警、過往打擊跨境罪案以及毒品販賣聯繫網絡，冀營救被困港人。

李家超表示，專責小組在泰國與司法部部長見面，認真去討論調查、協助需要被營救的香港市民，泰國當局很認真全面提升其政府參與官員的階級。所有可以使用的營救方法都會考慮，包括中國大使館在當地做很多協調、統籌及推動的工作。

此外，警方和入境處在自己的網絡，包括國際刑警網絡、不同地方對口單位交換情報，惟部分資金鏈、調查對象等均未能公開，以免影響營救工作。

緬甸詐騙︱專責小組與泰國交換情報　卓孝業：泰方表示盡一切方法協助港人回港

保安局率領警務處及入境處專責小組，在泰國跟進港人被誘拐禁錮從事電騙的事件（保安局Facebook）

李家超續指，政府已千方百計為市民提供資料提醒市民防騙，惟欺騙手法層出不窮，即使知識豐富人士亦可能受騙，未來會繼續加強宣傳教育，呼籲公眾高度警惕，一旦有新手法，當局就會第一時間提醒市民。

被問及會否提高泰國旅遊警示至紅色，李家超指現時已發布黃色警示，即「有威脅跡象」。保安局調整外遊警示須考慮一籃子因素，會視乎情况調整，並由保安局決定。他強調，現時被困人員主要是被人有組織誘騙至詐騙園區，未有任何跡象表明會無差別綁架赴泰人士，當局將持續關注進展並提供最新信息。

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