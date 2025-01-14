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紅豆︱鄧麗欣新作與魏浚笙再演姐弟　任達華演糖水店師傅親自學炒豆

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撰文： 文藝體online

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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電影《紅豆》由任達華、鄧麗欣(Stephy)、魏浚笙（Jeffrey)、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等領銜出演。

【電影/ 任達華 / 鄧麗欣 / 張叔平】鄒穎執導港產片《紅豆》由任達華、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙（Jeffrey）、龔慈恩朱鑑然等演出，鄧麗欣與魏浚笙繼《飯戲攻心2》之後，再在今次新片演姐弟。

此外，《紅豆》更有美術大師張叔平（阿叔）為今次電影擔任剪接顧問。

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紅豆︱張叔平現身口碑場

殿堂級美術大師張叔平為今次電影擔任剪接顧問，罕有現身口碑場跟觀眾分享。另外《紅豆》發布首條製作特輯-「糖水篇的製作」。

阿叔稱：「剪片係憑感覺，我覺得需要用空鏡就會用，係即興同直覺，冇得解。這次想有一個warm的效果，因《紅豆》較溫情。」

他還溫馨表示，今次以顧問身份協助剪接，亦是為了傳承剪接徒弟黎冠東。黎冠東亦對恩師給予的機會表示感謝。阿叔亦於現場坦露：「希望有多啲戲開，多啲工作機會，美術或剪接不是手藝，是創作，所以冇得教，要自己慢慢摸索。

紅豆︱任達華Stephy親下廚

從《紅豆》發佈首條製作特輯 - 糖水篇內，飾演糖水店師傅任達華稱：「我演一個老一輩甜品師傅，好執着紅豆要炒幾耐，炒到幾香，要多少時間才可以做紅豆沙，工序不可以錯，如果錯了就整煲換掉。時代雖有變遷，但我們希望將紅豆的人情味，由從前帶到現在。」

劇組亦安排貨真價實的糖水師傅、食物造型師，教演員炒紅豆和姿態，任達華和Stephy都親自下廚烹調紅豆沙。Jeffrey亦笑言稱自己對紅豆沙有研究，表示要用靚紅豆，其後被更正是要用靚陳皮。

當被問到手上有一碗紅豆沙，最想贈予誰，Jeffrey表示，「最想送給每位入場觀眾，希望大家入場感受一份溫暖」。Stephy則表示：「如果有一碗紅豆沙，我就送俾我媽，佢由細到大都咁辛苦，希望佢sweet啲，開心啲。」

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