  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 14:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

早餐陷阱｜腸胃科醫生點名絕不吃1款最常見早餐　脂肪肝患者隨時加重病情

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

有腸胃科醫生自爆絕不吃1款常見早餐食物，更指出脂肪肝患者隨時加重病情。

【早餐/脂肪肝/澱粉/蛋白質】不少人都有吃早餐的習慣，但同時亦應該慎選食物。有醫生就點名指自己絕對不吃1款常見早餐，並指出這種食物暗藏高油陷阱，尤其不適合脂肪肝患者，甚至有可能加重病情。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作 鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

台灣腸胃肝膽科醫生錢政弘日前在個人Facebook專頁上發文，表示經常有患者疑惑為何「明明吃得不多，卻還是瘦不下來」，而當他反問對方早餐吃甚麼時，大多數答案往往不是三文治就是麵包。對此他就提醒，多士和麵包實際上都是「用油揉麵粉」製成，口感越鬆軟好吃的麵包，加入的油便越多，因此並不適合本身已經患有脂肪肝的人士。

早餐選擇｜優先補充1類營養

如果想減走小腹、改善脂肪肝，早餐到底應該吃甚麼？錢政弘建議，早餐應以補充蛋白質為主，並分享病例，指門診曾有一位病患習慣在便利店買早餐，但以往都買飯糰、肉包，現在則會盡量挑選烚蛋沙律或含有雞胸肉的食品，以生菜、肌肉及雞蛋等食物為優先選擇。

他又分享另一個案例，表示曾有一位70多歲的婦人，早餐由吃三文治改為吃燕麥粥，結果半年之後不但體重輕了7公斤（約15磅），連脂肪肝也消失無蹤。而燕麥粥的作法亦非常簡單，只需將燕麥放入鍋中、像煮粥一樣烹調，然後再加入一點青菜和絞肉或雞蛋便可。

錢政弘指出，早上常吃三文治、麵包等「含油澱粉」會造成脂肪肝，而燕麥雖然也是澱粉，但屬於「非精緻澱粉」，較接近天然植物原型，食用後血糖上升速度亦較慢，不像白飯和麵包般容易令人發胖。

脂肪肝｜飲食比運動更關鍵

要擊退脂肪肝，錢政弘就認為最關鍵的仍是飲食習慣；他表示運動固然重要，但如果不改變飲食習慣，單靠運動實在難以達成目標。他又分享，自己每天都會為孩子準備早餐，其中最常吃的就是烚蛋，不加任何調味，只需用煮食鍋蒸熟，再加上全麥麵包或腰果饅頭；如果時間充足，則會購買豬扒芝士蛋餅、豬扒飯糰等，基本上不會吃甜的麵包當早餐。他之後亦於留言處進行補充，指出沒有脂肪肝及減重需求的人士早餐可以進食澱粉質，但就強調「蛋白質不能缺」。

更多相關報道：脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

點擊圖片放大
+21
+20

脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

點擊圖片放大
+13
+12

更多相關內容：

脂肪肝｜8成人患脂肪肝不自知　營養師推薦10種食物　教咁食逆轉脂肪肝【附逆轉脂肪肝生活+飲食貼士】

脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝

脂肪肝飲食｜女子體型標準竟患脂肪肝　只愛吃1類食物：許多人都中

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝　醫生嚴選9大養肝食物　富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】
18:00 2024/12/10
脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝　醫生嚴選9大養肝食物　富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
19:08 2024/12/09
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
11:04 2024/12/09
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能

你可能感興趣

脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝　醫生嚴選9大養肝食物　富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】
18:00 2024/12/10
脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝　醫生嚴選9大養肝食物　富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
19:08 2024/12/09
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
11:04 2024/12/09
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
健康問題 網絡熱話 早餐 脂肪肝 麵包 澱粉質 蛋白質 Facebook 台灣

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕