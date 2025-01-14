早餐陷阱｜腸胃科醫生點名絕不吃1款最常見早餐　脂肪肝患者隨時加重病情

▲ 有腸胃科醫生自爆絕不吃1款常見早餐食物，更指出脂肪肝患者隨時加重病情。

【早餐/脂肪肝/澱粉/蛋白質】不少人都有吃早餐的習慣，但同時亦應該慎選食物。有醫生就點名指自己絕對不吃1款常見早餐，並指出這種食物暗藏高油陷阱，尤其不適合脂肪肝患者，甚至有可能加重病情。

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台灣腸胃肝膽科醫生錢政弘日前在個人Facebook專頁上發文，表示經常有患者疑惑為何「明明吃得不多，卻還是瘦不下來」，而當他反問對方早餐吃甚麼時，大多數答案往往不是三文治就是麵包。對此他就提醒，多士和麵包實際上都是「用油揉麵粉」製成，口感越鬆軟好吃的麵包，加入的油便越多，因此並不適合本身已經患有脂肪肝的人士。

早餐選擇｜優先補充1類營養

如果想減走小腹、改善脂肪肝，早餐到底應該吃甚麼？錢政弘建議，早餐應以補充蛋白質為主，並分享病例，指門診曾有一位病患習慣在便利店買早餐，但以往都買飯糰、肉包，現在則會盡量挑選烚蛋沙律或含有雞胸肉的食品，以生菜、肌肉及雞蛋等食物為優先選擇。

他又分享另一個案例，表示曾有一位70多歲的婦人，早餐由吃三文治改為吃燕麥粥，結果半年之後不但體重輕了7公斤（約15磅），連脂肪肝也消失無蹤。而燕麥粥的作法亦非常簡單，只需將燕麥放入鍋中、像煮粥一樣烹調，然後再加入一點青菜和絞肉或雞蛋便可。

錢政弘指出，早上常吃三文治、麵包等「含油澱粉」會造成脂肪肝，而燕麥雖然也是澱粉，但屬於「非精緻澱粉」，較接近天然植物原型，食用後血糖上升速度亦較慢，不像白飯和麵包般容易令人發胖。

脂肪肝｜飲食比運動更關鍵

要擊退脂肪肝，錢政弘就認為最關鍵的仍是飲食習慣；他表示運動固然重要，但如果不改變飲食習慣，單靠運動實在難以達成目標。他又分享，自己每天都會為孩子準備早餐，其中最常吃的就是烚蛋，不加任何調味，只需用煮食鍋蒸熟，再加上全麥麵包或腰果饅頭；如果時間充足，則會購買豬扒芝士蛋餅、豬扒飯糰等，基本上不會吃甜的麵包當早餐。他之後亦於留言處進行補充，指出沒有脂肪肝及減重需求的人士早餐可以進食澱粉質，但就強調「蛋白質不能缺」。

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脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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