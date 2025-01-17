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逆轉三高｜35歲男嚴重三高險截肢　吃1種通血管食物3個月減22磅逆轉三高【附降三高飲食+生活建議一覽】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【高血壓／高血糖／高血脂／三高／中風】都市人生活忙碌，長期不良飲食，容易有三高問題。台灣一名35歲打工仔因走路時小腿疼痛求醫，竟發現足部血管栓塞，幸而及時開刀，最終做手術，免卻截肢。而醫生建議男事主多吃1種食物，3個月後他覆診時成功減磅，兼改善三高。

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Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

逆轉三高｜小腿像抽筋 求醫揭腳血管栓塞

台灣減重專科醫生楊智雯在其Facebook專頁發文，分享一個成功逆轉三高的病例。一名35歲男子因患三高來求醫，指自己職業需要跑數接單，近日走路發現小腿莫名疼痛，感覺像是抽筋，休息一下就能夠緩解。楊智雯翻看病人資料，發現他身高165厘米，體重卻高達80公斤（約176磅），加上血脂、血糖、血壓指數全部超過正常值，情況讓人擔憂：

三高（血脂、血糖、血壓）數字都難看，血壓（160）、三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超過正常值約4倍（正常值<150mg/dl），低密度膽固醇也高達190 mg/DL，糖化血色素8.5%，（正常值應在4.0-5.6%）

楊智雯摸了病患的足背動脈，發現其脈搏很微弱，皮膚溫度也比較低，建議他做心臟外科檢查。一查就發現他下肢動脈阻塞，立刻做手術放置血管內支架，否則足部長期阻塞缺氧，恐怕最後要截肢。她亦語重深長提醒病人，指幸好這次血栓是在下肢動脈，且及時處理，若血栓發生在大腦，恐怕會中風。故此，她建議病人在日常飲食中加入菇類，指出多吃菇類有以下3大好處，平日可以放入味噌湯或簡單川燙，稍加調味或加入烘蛋食譜，就能夠享受健康美味：

1. 富含膳食纖維，穩定血糖和保護血管內皮

菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2. 膳食纖維與膽汁酸結合助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，有助維護心血管健康。

3. 功效如同「血管清道夫」

如黑木耳這類的菌類又稱「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，功效如同通血管一樣，能預防中風和心肌梗塞。

除了飲食外，楊智雯亦調整男子的血糖藥劑量，以及建議他配合加強有氧運動。3個月後男病人覆診，飯後2小時的血糖穩定在120mg/DL左右，體重更激減10公斤（約22磅），糖化血色素也從8.5%降到了6.0%。她強調，逆轉三高的飲食原則，是切記要避免高糖、高油、油炸食物，避免血糖大幅波動，配合健康生活習慣，以維持血管健康。

高血壓｜6種自然療法降血壓

哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

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高血壓｜5大高血壓生活建議

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降膽固醇｜10招助都市人降膽固醇

台灣營養專家洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

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高膽固醇｜哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物：

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改善脂肪肝｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

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降血糖｜5招快速降血糖

  • 選擇原型食物
  • 減少攝取精緻碳水化合物
  • 注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物
  • 恆常運動、紓壓減少壓力
  • 調整生活型態，早睡早起

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