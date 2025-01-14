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飲食創業｜堅持桂馥蘭馨醇茶奉客　茶莊老闆：與茶葉談戀愛

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳俊言的個人心水作是巖茶，由挑選茶葉再烘焙，一手一腳把茶質發揮至盡。（周美好攝）

在九龍城廣場有一間茶莊「澧韻茶莊」，外觀平實質樸，卻有兩個意想不到：一、老闆陳俊言堅持造好茶，要求極高，出售的茶葉是自家以果木碳烘焙；二、這裏名人客者眾，隨時遇上吳鎮宇、黃貫中與大家煮茗把茶。

由酒樓太子爺轉行開茶莊，陳俊言坦言經營並不容易。「不過自己鍾意就做得開心！」（周美好攝）

陳俊言，人稱茶哥哥，外表嚴肅，但一提起茶卻是滔滔不絕，完全感受到他對茶的熱愛。事實上，他如非愛茶，也不會放下國內已上軌道的酒樓生意，轉行經營茶莊。

在2003年一個偶然機會，陳俊言與友人遊覽武夷山，參觀茶農種茶烘焙、跟茶老師學飲巖茶，沒料到一試傾情，加深對茶的興趣並開始鑽研，先學飲茶再造茶，索性在九龍城福佬村道開了一間茶莊。

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吸收所學再改良

「初時自己都是初哥一名，其實開初都浪費了好多茶葉，例如烘過了火就司空見慣。其後慢慢摸索，逐漸追求茶的味道和品質，愈懂得愈着迷，就愈大件事！」他笑着說。

他感激得到不少前輩提點，教他品嘗鐵觀音、普洱的真正味道；武夷山巖茶的巖韻、層次和香氣；大紅袍、水仙的醇厚幽香……如劉姥姥進入大觀園的他目不暇給，把吸收所學的慢慢改良，再栽進烘焙茶葉的世界。

歌手黃貫中不時與陳俊言把茶聊天。（周美好攝）

他在幾百呎的茶莊內，遇到各式各樣的人物。「其實不少香港人懂茶愛茶，如名人吳鎮宇、黃貫中；也有一個中五學生，常放學後來買茶葉，初以為家人叫她來買，沒想到是她本身愛品茶，閒來買一兩，回家細味品嘗。」陳俊言見此請她坐下，教她認識各種茶葉及泡茶方式。

我是一個「茶廚」

他為茶葉絞盡腦汁，形容自己像廚子。「茶葉的生產流程是：茶農從茶樹摘下葉子，經半發酵後，最重要的步驟是烘茶，茶葉的品質烘茶這一環節是關鍵。當我試過第一口原片茶葉的底蘊，大概會知道以哪溫度多少時間來烘焙。」由原片至烘焙完成，約需3個月時間。

以前在福佬村道地舖可用果木碳烘茶，現在搬上商場未能燃碳，正物色地方作烘茶工場。（周美好攝）

每到烘焙時候，陳俊言如走入深山練功般，因茶葉不能一次過烘焙，須分段進行，中間需讓茶葉歇息，為茶葉底面烘得均勻，每個鐘頭翻爐一次，歷時60至70個小時的工作，一個碳爐約3kg的茶葉才面世，統統是工夫心血之作。「每到五、六月的造茶季節，日夜都要注視、翻爐，不停運作，我真是無覺好瞓，開爐25日中，每日最多睡兩小時，所以無人會入行。」

採用貴價果木碳烘茶

他選烘焙的碳也講究，必須選上貴價的果木碳如龍眼碳、荔枝碳，來自越南及印尼，比一般碳貴幾倍，烘出來的茶也特別香，精益求精的他也在所不計。

黃玫瑰和肉桂茶是陳俊言的滿意烘茶作品。兩款茶葉醇厚無苦澀味也耐泡，沖六、七泡也一樣甘香。（周美好攝）

他最滿意的烘茶作品是黃玫瑰和肉桂，兩者並無黃玫瑰和肉桂在內，前者將香味引出，散發一種淡淡香檳玫瑰的餘韻。後者品質比他想像中更出色，帶有桂皮香、花果香，韻味比大紅袍更甜。

二十多年的歷練，陳俊言謙說自己仍在學習如何烘茶，時刻仍在想怎把茶葉發揮得更上乘。「最記得師傅跟我說過，要學茶先撇開一切事情，專注用心和茶談戀愛，要好了解每一種茶的特性，才做到烘焙精準，把茶的特點激發出來。

店內出售的茶葉，都是陳俊言的精心挑選。（周美好攝）

他說作為一個茶莊老闆，最滿足並非能賣到幾多茶出去，是客人飲到滿意的茶時，那面帶笑容的模樣，帶給他滿滿的成功感。

初入門選茶泡茶

武夷山巖茶屬於烏龍茶一種，新入門者會推介黃玫瑰，茶韻強，清香幽香兼備。至於一般在家沖茶，陳俊言說謹記「水滾茶靚」四個字，如茶葉本身味道較苦澀，水的溫度要稍降，也不要焗太久。

INFO
澧韻茶莊
地址：九龍城廣場1/F 117號店

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