心理創傷｜樹仁夥4院校推全港最大型研究　揭Z世代現抑鬱焦慮徵狀比例

▲ 香港樹仁大學今（14日）發表聯同4間院校進行的心理創傷研究。（陳靜儀攝）

【香港大學 / 心理健康 /Z世代 /香港樹仁大學 】香港樹仁大學早前聯同4間院校，進行了全港歷來最大型的心理創傷研究，揭示Z世代的焦慮、抑鬱和創傷後壓力徵狀最嚴重。

仁大聯同中文大學、浸會大學、嶺南大學及高等教育科技學院，研究本港4代成年人包括晚期嬰兒潮世代（≥60至74歲）、X世代（44至59歲）、Y世代（28至43歲），以及Z世代（18至27歲）的心理創傷和抗疫力。首階段在2023至2024年，透過網上問卷及面談進行，共訪問逾1萬名市民。

結果發現，21.9%受訪者有高壓力徵狀，分別20.7%及17.4%則有焦慮及抑鬱徵狀。若比較不同世代的數據，各世代壓力水平相約，但Z世代出現焦慮和抑鬱徵狀的比率最高，分別達30.5%及22.3%，即每5名年輕人便有1個有抑鬱徵狀，且有焦慮及抑鬱症狀的比率是其他世代的分別1.74及1.41倍。

研究又發現，53.1%受訪者曾經歷心理創傷，其中Z世代受暴力的比率最高，達13.9%；倘單計過去1年，受暴力對待的Z世代亦達9.4%，高於平均值。

而在過去一年經歷創傷的Z世代中，有焦慮及抑鬱症狀的人，多達56.5%及44.7%；出現創傷後壓力徵狀（PTSD）的更達46.3%，僅次X世代（47.6%）。另Z世代情緒調節力最低，人生觀也更負面。

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心理創傷｜情緒及逆境教育不足

參與研究的仁大行政副校長、輔導及心理學系副教授周德生指，研究結果符合國際趨勢，料年輕人出現焦慮及抑鬱徵狀的情況相對嚴重，或與他們更願意分享情緒狀態、意識自身困難，及更關心心理健康有關。

仁大副校長（研究院）鄧素琴指，雖然心理健康會隨着年齡遞增、人生階段不同而改變，但不能忽視社會、家庭、工作及學校對現今世代帶來的影響，亦不能靜待他們自然痊愈，建議不同機構提供更多針對年輕人的心理健康服務等。

她續指，本港着重專業知識灌輸，情緒及逆境教育不足，「斷斷續續，無持久性，係咁意教吓，一堂咁」，建議學校加強有關教育，令每個人都裝備好應對逆境和創傷的能力，「唔係等到有病先教佢（年輕人）處理。」

三層應急機制方面，她就認為有用應保留，但要加強第一和第二層相關人士，處理心理健康、逆境、創傷等相關訓練。

被問到為何沒就疫情及社運對心理健康的影響作出研究，鄧素琴說首階段主要盼蒐集基數，故採用國際量表，未有加入本港特別元素，下階段會考慮融入，且深入探討呈現世代差異和更敏感的問題，包括自殺傾向等。她透露第2階段研究現正進行，料1至1.5年後再發布結果。

▲ 香港樹仁大學今（14日）發表聯同4間院校進行的心理創傷研究。（陳靜儀攝）

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