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心理創傷｜樹仁夥4院校推全港最大型研究　揭Z世代現抑鬱焦慮徵狀比率最高

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 7 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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香港樹仁大學今（14日）發表聯同4間院校進行的心理創傷研究。（陳靜儀攝）

【香港大學 / 心理健康 /Z世代 /香港樹仁大學 】樹仁大學早前聯同4間院校，進行了全港歷來最大型的心理創傷研究，揭示Z世代受暴力對待的比率，為本港4代人之中最高，焦慮和抑鬱徵狀亦最嚴重。有學者籲加強情緒及逆境教育。

年輕人精神健康問題近年備受社會關注，仁大聯同中文大學浸會大學嶺南大學高等教育科技學院，研究本港4代人的心理創傷情況，涵蓋晚期嬰兒潮世代（60至74歲）、X世代（44至59歲）、Y世代（28至43歲），及Z世代（18至27歲）。

首階段研究在2023年1月至2024年9月進行，透過網上問卷及面談，訪問逾1萬名市民。結果發現，53.1%受訪者曾經歷創傷事件，並以嬰兒潮世代經歷的比率最高達83.3%，Z世代最少僅41.7%。

惟Z世代受暴力對待的比率最高達13.9%，倘單計過去1年亦有9.4%，高於平均值；12%嬰兒潮世代也在過去1年受暴力對待。而雖然各界多年來推動防止虐兒工作，各世代受虐比率維持約13至15.1%，未見大幅改善。

研究又發現，21.9%受訪者有高壓力徵狀，有焦慮及抑鬱徵狀的分別佔20.7%及17.4%。若比較各世代的數據，4代人壓力水平相約，但Z世代出現焦慮及抑鬱徵狀的比率最高，分別達30.5%及22.3%，風險是其他世代的1.74及1.41倍。

至於在過去1年經歷創傷事件的Z世代中，出現焦慮及抑鬱症狀者分別佔56.5%及44.7%；有創傷後壓力徵狀的更達46.3%。另Z世代情緒調節力最低，人生觀負面。

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自閉症︱中大研究調節腸道微生物群 有助及早評估自閉症風險

心理創傷｜情緒及逆境教育不足

參與研究的仁大行政副校長周德生指，研究結果符合國際趨勢，料Z世代有焦慮及抑鬱徵狀的比率較高，與他們更願意分享情緒狀態、意識到自身困難，及更關心心理健康有關。

仁大副校長（研究院）鄧素琴稱，雖然每個人隨着年齡遞增及人生階段不同，會有一定心理變化，但不能靜待創傷自然痊癒，建議機構提供更多針對年輕人的心理健康服務等。她續稱，本港過去着重灌輸學科知識，情緒及逆境教育不足，「斷斷續續，無持久性，係咁意教吓」，建議學校加強，「唔係等到有病先教。」

被為何沒把疫情及社運對心理健康的影響納入研究？鄧說首階段盼蒐集基數，第2階段會考慮加入本港特有元素，，且深入探討呈現世代差異和更敏感的問題，包括自殺傾向等，結果料1至1.5年後發布。

香港樹仁大學今（14日）發表聯同4間院校進行的心理創傷研究。（陳靜儀攝）

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記者：梁薾心

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