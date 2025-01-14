深圳親子遊｜盒馬增設3大免費辦年貨巴士　輕鬆往返上水/蓮塘/深圳灣口岸即睇時間表

▲ 盒馬增設3大免費辦年貨巴士，即睇詳情！

【深圳親子遊/盒馬鮮生/深圳超市】農曆新年將至，不少港人也會選擇北上辦年貨，盒馬鮮生近日開通了「免費年貨巴士」，免費往返口岸及3大商場，其中1條更由香港出發，直達盒馬，讓大家輕鬆辦年貨！

深圳親子遊｜盒馬鮮生開設3大免費年貨巴士

近年北上消費成熱潮，盒馬鮮生深受港人喜愛，為了方便港人到盒馬辦年貨，農曆新年前連續2個週六日，開設3條免費巴士線往返香港及深圳，每日班次多達10班，路線如下：

1蓮塘口岸旅檢大樓地面停車場 往返 盒馬皇庭店

2.深圳灣口岸公交首末站 往返 盒馬香悅黑店

3.香港上水廣場A1月台 往返 盒馬萬象食家店

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另外，乘搭年貨巴士，更免費送盒馬專屬新春蛇皮袋，數量有限，先到先得！

盒馬鮮生免費年貨巴士

日期：1月11、12、18及19日

費用：免費

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