  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 18:24

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳親子遊｜盒馬增設3大免費辦年貨巴士　輕鬆往返上水/蓮塘/深圳灣口岸即睇時間表

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

盒馬增設3大免費辦年貨巴士，即睇詳情！

【深圳親子遊/盒馬鮮生/深圳超市】農曆新年將至，不少港人也會選擇北上辦年貨，盒馬鮮生近日開通了「免費年貨巴士」，免費往返口岸及3大商場，其中1條更由香港出發，直達盒馬，讓大家輕鬆辦年貨！

深圳親子遊｜盒馬鮮生開設3大免費年貨巴士

近年北上消費成熱潮，盒馬鮮生深受港人喜愛，為了方便港人到盒馬辦年貨，農曆新年前連續2個週六日，開設3條免費巴士線往返香港及深圳，每日班次多達10班，路線如下：

1蓮塘口岸旅檢大樓地面停車場 往返 盒馬皇庭店

2.深圳灣口岸公交首末站 往返 盒馬香悅黑店

3.香港上水廣場A1月台 往返 盒馬萬象食家店

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

另外，乘搭年貨巴士，更免費送盒馬專屬新春蛇皮袋，數量有限，先到先得！

盒馬鮮生免費年貨巴士

日期：1月11、12、18及19日
費用：免費

更多深圳好去處報道：

農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】

深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點

深圳好去處︱福田口岸新開平價超市蔬果糧油雜貨低至¥1 10PM新鮮食品5折清貨

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點
19:02 2024/12/27
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點
深圳13號線｜直擊深圳Pokémon嘉年華巨型比卡超/卡比獸/貝貝龍　人才公園試玩無人機拎外賣
09:00 2024/12/28
深圳13號線｜直擊深圳Pokémon嘉年華巨型比卡超/卡比獸/貝貝龍　人才公園試玩無人機拎外賣
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】
13:34 2025/01/09
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】

你可能感興趣

深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點
19:02 2024/12/27
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點
深圳13號線｜直擊深圳Pokémon嘉年華巨型比卡超/卡比獸/貝貝龍　人才公園試玩無人機拎外賣
09:00 2024/12/28
深圳13號線｜直擊深圳Pokémon嘉年華巨型比卡超/卡比獸/貝貝龍　人才公園試玩無人機拎外賣
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】
13:34 2025/01/09
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】
好去處 玩樂 盒馬 農曆新年 北上消費 上水廣場 Landmark North 深圳

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕