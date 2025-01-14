明星夫婦｜王祖藍賀45歲生日戴老花眼鏡獻唱　靠10優點成功俘虜愛妻李亞男

▲ 王祖藍迎來45歲牛一，獲老婆李亞男送生日驚喜。

【王祖藍/李亞男】王祖藍日前迎來45歲牛一，獲愛妻李亞男安排慶生P，祖藍母親、前「處女黨」成員王君馨及鍾嘉欣一家五口等驚喜現身，其後王祖藍於小紅書上載生日派對片段。

片段開首「壽星佬」王祖藍跟家人乘車前往派對場地，李亞男笑稱早前不慎將「驚喜」曝光，不過祖藍為氹太太即說：「好似結婚一樣即使知道所有事，但是去到的感覺也不一樣。」

▲ 王祖藍跟家人一齊慶生。（取自instagram）

王祖藍李亞男丨慶祝「錫」婚

接著蒙著眼的祖藍被妻女帶到場地，進入房間後他除下眼罩，驚喜即呈現眼前，只見房內屏幕播出生日祝福語外，由於今年為二人結婚10周年，李亞男將婚禮、生B等重要時刻剪輯成短片，期間祖藍開心擁著兩女兒，女兒更大呼：「爸爸我愛你！」，老婆就大送飛吻。

生日會上祖藍被要求獻聲唱歌，當他準備看歌詞時即說：「我依家要用老花鏡架啦！有無呀！」老婆亞男即為祖藍搵眼鏡，認真體貼，之後賓客們如準媽媽王君馨輪流上台獻唱，祖藍一對女兒就為爸爸送上生日歌。

最後祖藍一家四口上台切蛋糕，祖藍跟亞男再來一個「合卺交杯」，他亦不忘冧妻：「多謝老婆，亦祝大家平平安安和快樂。」

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王祖藍李亞男丨靠一招保鮮婚姻

王祖藍跟李亞男於2015年結婚，婚後育有寶貝女Gabby和Hayley，這對「長短腳之戀」由最初不被看好到成為恩愛夫妻，結婚10年依然恩愛。

去年尾夫婦倆出席活動時，祖藍透露結婚周年會送老婆驚喜：「必須要二人世界，因為她照顧女兒的時間比我多，某時候想『保鮮』的話，都要兩個人出外周圍走走，不需要帶著小朋友，重拾那種『保鮮』的感覺。」

▲ 王祖藍跟李亞男由相戀至結娼已20年。（取自instagram）

王祖藍李亞男丨冧爆盤點老公十大優點

另外去年初李亞男拍片剖白下嫁王祖藍的原因，並細數老公10大優點，當中她提及剛結識王祖藍時對方只有25歲，卻十分拚搏：「小小的身體撐起了一整個家，那時候我覺得他就像一棵大樹，能給人滿滿的安全感。」

另外，李亞男欣賞老公重視儀式感，每逢節目均抽空跟家人慶祝，更會致電關心家中長者的身體狀況。李亞男更大爆祖藍會親自下廚炮製她喜歡的食物，對兩位女兒亦寵愛有加。

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王祖藍亦頗有情趣，經常發掘新地方，帶老婆和女兒去打卡：「他雙手抱娃，還要拿一大堆的東西，這個畫面永遠都記在我的心裏。」最令亞男感動，是祖藍支持她開畫展，婚後繼續追求自己的夢想。

難怪李亞男冧爆說：「他們都說愛人如養花，你付出多少，花就綻放多美。所以你們問我為甚麼要嫁給他，我想這就是答案吧。」

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