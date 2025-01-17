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超市大搜查｜飲朱古力奶唔驚肥！1杯可暖身40分鐘　營養師推介9款低卡之選

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

飲朱古力奶唔驚肥！1杯可暖身40分鐘，營養師推介9款低卡之選。

【朱古力奶／低卡／可可粉／暖身熱飲】天氣寒冷，最適合飲杯熱朱古力奶暖身。註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日推介了9款低卡熱朱古力奶，暖身的同時又不怕肥！

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朱古力奶｜9款朱古力奶低卡之選

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文表示，有實驗發現，飲1杯熱朱古力可暖身約40分鐘，體溫可提升約0.2℃，原因主要是當中的可可多酚有助於血管舒張，促進血液循環。

為此，她分享了9款低卡朱古力奶，既暖身又不怕肥：

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9款朱古力奶低卡名單：

  • 馬莎 即溶較低卡朱古力粉 38kcal（4茶匙）
  • Hershey’s 無糖可可粉 10kcal（1茶匙）
  • Van Houtenn 100%無糖可可粉 15kcal（1茶匙）
  • Swiss Miss 無糖牛奶朱古力奶 80kcal（1小包）
  • Nestle 即沖無添加糖朱古力奶 25kcal（1小包）
  • Van Houtenn 即沖減糖60%朱古力奶 24kcal（1小包）
  • Avalanche 即溶朱古力 35kcal（1小包）
  • 馬莎 純素朱古力味燕麥奶 56kcal（100毫升）
  • Silk 黑朱古力杏仁奶 120kcal（1支295毫升）

低卡零食｜低卡零糖可可燕麥薄脆

此外，Audrey還分享1款低卡零糖可可燕麥薄脆健康零食，免模具、免打發，適合懶人煮食！

食材：

  • 燕麥片 100克
  • 可可粉 10克
  • 雞蛋 1隻
  • 脫脂奶 100毫升

步驟：

  • 將可可粉、雞蛋加入燕麥片中;
  • 加入牛奶，攪拌拌勻;
  • 平鋪放入氣炸鍋，調至180℃氣炸10分鐘，翻面再氣炸5分鐘。

資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）

——

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