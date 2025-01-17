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猝死危機︱天氣冷易致猝死危機　醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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天氣冷易致猝死危機，重症醫生揭一天這個時段最高危。

【猝死症狀／保暖大法／低溫症】天氣寒冷，起床或生活起居溫差過多，恐誘猝死風險。有台灣醫生強調指，約70%猝死皆發生於家中，其中1時段及3個地點最為高危，想要降低猝死危機，建議可遵循7招保命。

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒日前於Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，寒冷的冬季往往是心血管疾病高發時期，其中有70%猝死發生於家中臥室、浴室和客廳，而冬日早上6時至10時更是高危時間段，另外半夜和凌晨亦是猝死最常發生的時間，建議大家應密切關注身體3大訊號，發現不適時應立即休息，並尋求醫療幫助：

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猝死危機︱拆解冬日起床4大關鍵步驟+3大暖身保命措施

黃軒表示，人們身處家中容易放鬆警惕，惟冬日大家由溫暖被窩起床、室溫環境寒冷，恐導致血管劇烈收縮，加上低溫環境，恐進一步加劇血管痙攣、血液黏稠度亦會升高，成為心血管問題的誘因，高風險人群此時猝死風險更將大大提升；黃軒為此整理了4大起床方法，避免體溫急劇變化、避免血管劇烈收縮誘發不適：

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猝死危機︱1.逐步「開機」起床

醫生建議大家醒來後，應先從床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床：

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  • 1.躺著活動（30秒）：醒來後，先在被窩中躺著，輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾。這有助於促進血液循環，讓身體逐漸從靜止狀態過渡到活躍狀態。
  • 2.坐起（30秒）：緩慢地坐起來，保持坐姿約30秒。在此期間可以進行簡單的深呼吸，幫助穩定血壓，避免頭暈。
  • 3.緩慢下床：雙腳穿著襪子，輕輕放到地面，手扶床邊，緩慢站起。確保站穩後再開始移動，避免因姿勢變化過快導致跌倒。這是肯定有助於血壓逐漸適應，避免頭暈或心血管意外。

猝死危機︱2.按摩暖身

冬天起床時，利用被窩中的溫暖環境進行簡單的按摩，可有效促進血液循環、幫助身體逐漸適應寒冷的環境，以減少突發性心血管疾病的風險。

猝死危機︱3.伸展暖身

寒冷的早晨或冬季時期，起床前進行簡單的床上伸展運動，不僅能促進血液循環，還能幫助身體逐漸適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔。

猝死危機︱4.避免溫差刺激

由溫暖室內到戶外時，應逐步適應溫差、避免直接暴露在寒冷環境中，建議清晨和夜晚時段將室內溫度維持於20至24°C，夜間睡眠時室內溫度不宜低於18°C，避免因溫差過大，導致血管劇烈收縮或失溫。不過要注意，使用暖氣可致空氣乾燥，可使用加濕器將室內濕度維持在40至60%，並定期清潔維持效率及減少乾燥引起的不適。

黃軒又整理出以下3大「保命措施」，幫助大家有效提升身體暖感與靈活性：

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猝死危機︱1.起床後的暖身措施

起床後喝一杯溫水，有助提升體溫、促進血液循環、減少血液黏稠度。有冬季晨練習慣者應避開清晨低溫時段，建議於上午10時後或於氣溫回升時進行，同時應選擇適度運動，高風險人群建議選擇低強度的運動，如散步、太極拳或室內瑜伽，避免劇烈運動對心臟的負擔，進行運動前必須進行熱身，以確保身體已逐漸適應運動強度。

猝死危機︱2.洗澡、刷牙注意事項

浴室屬猝死發生地點之一，避免剛起床或進門後立即洗熱水澡或以冷水洗臉刷牙，建議使用溫水讓身體逐漸回暖，之後再用溫水刷牙洗臉，以減少溫差對血管的刺激。

猝死危機︱3.規律作息與心理調節、監測健康狀況

充足的睡眠可有助於增強免疫力和心血管健康，建議大家保持規律作息，避免熬夜或過度疲勞；此外寒冷天氣容易引發情緒低落，建議通過聽音樂、與家人交流等方式保持心情愉快。

黃軒呼籲，大眾應謹記「慢、熱、起、穿、行」五字訣的原則、多加關注身體信號，假如出現不適症狀，便應立即休息並尋求醫療幫助，高血壓患者應在早晨起床後，定期監測血壓，確保血壓穩定，並按時服用降壓藥物。

資料來源：Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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