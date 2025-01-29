  • 14°C
香港時間：2025129日 (三) 08:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人情文化｜內地女參加港式婚禮細數4點不同　驚嘆人情竟差3倍揭廣東僅￥2XX

社會

撰文： 王月明

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地女參加港式婚禮細數4點不同，驚嘆人情竟差3倍揭廣東僅￥2XX。

【人情 / 結婚飲宴 / 文化差異】香港與內地風土人情有部分相似，亦有不同之處，這與不同地方的經濟、文化差異有關。

近日，有內地女生在小紅書發帖，分享她受邀出席同事結婚飲宴，發現兩地飲宴文化既有共同點，亦有差距較大的部分，惟人情文化差異令其大為震驚。

文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步　掀網民文化差異大討論

人情文化｜細數結婚飲宴異同

樓主以「香港結婚喝喜酒都乾什麼？」為題發帖，對比以往經歷，表示港式宴席有部分與內地相似，「酒店佈置和內地很像，流程都是進門前交禮金，然後簽名，婚禮流程也很類似；就連菜單都很像，烤滷豬、鮑魚、蒸魚、生菜、炒飯、伊麵」。

點擊圖片放大
+5
+4

隨後，樓主列舉了4點差異，她認為香港婚禮司儀的台詞傳統，「全是催生類，估計很多姐妹不喜歡，比如：『今年娶新抱，明年有孫抱』、『飲過新抱茶，明年做阿嬤』、『飲過新抱茶，好快孫仔四圍爬』等」。

其次，雖然宴席的菜式相似，但拿取方式卻不同，「香港這邊不像內地，自己喜歡吃什麼夾什麼，服務員（侍應生）會幫你把一大盆菜平均分到小碟子裡，然後一人一碟」。

相較於內地新人會按順序與全場賓客敬酒的習俗，香港的敬酒環節「沒有一桌一桌敬，主持人讓所有人一起舉杯，就當作敬完了，這樣子做挺好的，還省了不少時間精力」。

樓主驚嘆香港的「人情」較內地多3倍。（《我要當model》劇照）

人情文化｜香港與內地相差逾3倍

不過，比起上述差異，「人情」差異則更令樓主大為震驚，她早前詢問母親與同事的意見，發現兩地關於封「人情」的金額竟相差3倍，「我問我媽份子錢（人情）多少，我媽說廣州200元，我再問其他參加的同事，香港800元左右，這物價差距...」，樓主更坦言，現時廣州擺酒已不再向賓客收取「人情」。

香港、澳門及內地網民紛紛就應該封多少「人情」展開討論，不同地方相差甚遠，「港澳酒店要2,000元」、「香港1,000是基本」、「佛山200元一家去」。還有內地網民分享現下最新的「人情」文化，表示部分地區已經不再收取該禮金，「現在不少主人家把紅包折個角，表示收到了，就返還給客人，意思是說你來喝酒已經很給面子了，不用給禮金」。

旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議

文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養

港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議
08:07 2025/01/03
旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
08:07 2025/01/09
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養
12:17 2024/02/19
文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養
文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步　掀網民文化差異大討論
14:09 2024/12/19
文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步　掀網民文化差異大討論

你可能感興趣

旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議
08:07 2025/01/03
旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客　開閂車窗後爆粗惹爭議
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
08:07 2025/01/09
港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人
文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養
12:17 2024/02/19
文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養
酒店 酒樓 結婚 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚