人情文化｜內地女參加港式婚禮細數4點不同　驚嘆人情竟差3倍揭廣東僅￥2XX

▲ 內地女參加港式婚禮細數4點不同，驚嘆人情竟差3倍揭廣東僅￥2XX。

【人情 / 結婚飲宴 / 文化差異】香港與內地風土人情有部分相似，亦有不同之處，這與不同地方的經濟、文化差異有關。

近日，有內地女生在小紅書發帖，分享她受邀出席同事結婚飲宴，發現兩地飲宴文化既有共同點，亦有差距較大的部分，惟人情文化差異令其大為震驚。

文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步 掀網民文化差異大討論

人情文化｜細數結婚飲宴異同

樓主以「香港結婚喝喜酒都乾什麼？」為題發帖，對比以往經歷，表示港式宴席有部分與內地相似，「酒店佈置和內地很像，流程都是進門前交禮金，然後簽名，婚禮流程也很類似；就連菜單都很像，烤滷豬、鮑魚、蒸魚、生菜、炒飯、伊麵」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨後，樓主列舉了4點差異，她認為香港婚禮司儀的台詞傳統，「全是催生類，估計很多姐妹不喜歡，比如：『今年娶新抱，明年有孫抱』、『飲過新抱茶，明年做阿嬤』、『飲過新抱茶，好快孫仔四圍爬』等」。

其次，雖然宴席的菜式相似，但拿取方式卻不同，「香港這邊不像內地，自己喜歡吃什麼夾什麼，服務員（侍應生）會幫你把一大盆菜平均分到小碟子裡，然後一人一碟」。

相較於內地新人會按順序與全場賓客敬酒的習俗，香港的敬酒環節「沒有一桌一桌敬，主持人讓所有人一起舉杯，就當作敬完了，這樣子做挺好的，還省了不少時間精力」。

▲ 樓主驚嘆香港的「人情」較內地多3倍。（《我要當model》劇照）

人情文化｜香港與內地相差逾3倍

不過，比起上述差異，「人情」差異則更令樓主大為震驚，她早前詢問母親與同事的意見，發現兩地關於封「人情」的金額竟相差3倍，「我問我媽份子錢（人情）多少，我媽說廣州200元，我再問其他參加的同事，香港800元左右，這物價差距...」，樓主更坦言，現時廣州擺酒已不再向賓客收取「人情」。

香港、澳門及內地網民紛紛就應該封多少「人情」展開討論，不同地方相差甚遠，「港澳酒店要2,000元」、「香港1,000是基本」、「佛山200元一家去」。還有內地網民分享現下最新的「人情」文化，表示部分地區已經不再收取該禮金，「現在不少主人家把紅包折個角，表示收到了，就返還給客人，意思是說你來喝酒已經很給面子了，不用給禮金」。

旅日港女｜港女東京巴士大戰日本乘客 開閂車窗後爆粗惹爭議

文化差異｜港漂女力數港人「9大怪」行為 網民反駁：是好習慣好教養

港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵 日本Youtuber一眼認出香港人

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】