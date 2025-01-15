金融中心｜中聯辦祁斌：香港市場監管等仍有不足之處　促對標全球最高標準改進

▲ 中聯辦副主任祁斌（右四）

中聯辦副主任祁斌指出，香港市場監管、交易成本和公司治理等方面仍有不足之處，認為可研究推動發布香港資本市場白皮書，對標全球最高標準提出改進意見，列出改革路線圖和時間表，推動政府和業界等多方共同參與，並向全球主流機構投資者和世界知名金融機構徵求意見，以顯示改革誠意和決心，提升國際市場對香港的信心。

祁斌：搞好香港經濟關鍵在金融

祁斌今日出席活動時表示，儘管香港金融市場呈現積極跡象，但持續向好基礎仍然脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資者信心還需進一步提振。

他強調，當前香港正走向由治及興新階段，搞好香港經濟關鍵在金融，搞好香港金融關鍵在資本市場，香港資本市場在服務國家戰略中亦發揮著重要作用，是支撐人工智能和生物技術等高科技產業發展的戰略抓手，亦是帶動粵港澳大灣區新興產業群體崛起、打造中國硅谷的重要支點。

出席同一活動的財政司司長陳茂波表示，當前，世界百年未有之大變局正加速演進，今後香港面對的外圍環境仍將十分複雜多變。他認為可以從三方面有效應對。

陳茂波：要守護好金融安全 目前沒發現異常

第一，是發展安全，統籌兼顧。形容「維護高水平安全、推動高質量發展」，是車之兩輪、相輔相成。在地緣政治很可能加劇金融市場波動之際，更要重視和守護好金融安全，做好風險應對預案。目前，通過跨市場和全天候的監測，沒有發現任何異常。

第二，是要銳意改革，深謀發展。陳茂波指出，全方位提升香港國際金融中心的地位與功能這工作是多方面的。一是持續推進資本市場的改革創新，提升流動性。「可以説，持續改革創新、與時並進，才能更上一層樓。」二是與中央部委積極推動深化互聯互通的增量擴容，讓更多的境外資本利用香港這個平台投資内地，也便利内地企業和資金在境外配置資產。三是做優做大做強香港的離岸人民幣業務，提供更多的投資和風險管理工具，滿足海内外投資者的需求，支持人民幣國際化的穩慎有序推進。四是在資產和財富管理等優勢領域，大力挺進，以家族辦公室為例，吸引全球資金和超高淨值人士匯聚香港，既賺錢也推進公益事業的發展。五是加大投入並引導更多市場資金支持創科產業發展，加速培育新質生產力。

第三，是胸懷天下、廣交朋友。陳茂波表示，香港在未來既要鞏固與傳統歐美市場的關係，同時也要開拓更多的新市場，特別是「全球南方」具有巨大發展潛力的國家，例如中東和東南亞市場。一些「一帶一路」的經濟體也提供不錯的投資和發展機遇。

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