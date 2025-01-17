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2025年展望｜陳茂波預期2025年市場波動較大　美國政府換屆帶來更大不確定性

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

展望2025年，財政司司長陳茂波表示，香港經濟仍處於結構調整過程，加上全球政經環境複雜多變，特別是美國政府即將換屆，地緣政治將為內地和香港帶來更大不確定性。

可以預期，2025年將是一個市場波動較大、挑戰與機遇並存的一年，機遇大於挑戰。

陳茂波今日出席中總論壇時時表示，新一屆美國特朗普政府的經濟政策，可能為全球經濟帶來更大不確定性。倘若美國大幅加徵關稅，將干擾環球貿易和投資往來，並引發其他經濟體採取反制措施，貿易摩擦進一步加劇，造成一個更加割裂的全球貿易格局。

高息環境或維持一段較長時間 影響資金流向

他續指，美國加徵關稅會增加進口商品的成本，再叠加新政府傾向實施擴張性財政政策，當地的通脹壓力將會增加，從而導致利率下調的步伐減慢。聯儲局在去年十二月的議息會議紀錄亦顯示，與會者普遍認爲通脹上行風險已經增加，或會放慢減息的步伐。最新的利率期貨顯示，市場普遍預測今年聯儲局將會減息兩次，幅度為50個基點，較去年明顯減少。這意味高息環境可能會維持一段較長時間，將影響資金流向，導致金融市場波動，並動搖對全球經濟前景的信心，影響增長的速度。

歐洲方面，陳茂波說，歐元區的通脹已回落，為經濟增長提供了一定的穩定性，但投資持續疲弱繼續拖累經濟增長，而能源轉型和人口老齡化等結構性挑戰依然存在。

至於亞洲，陳形容，經濟表現顯得相對強勁。今早公布的數據顯示去年內地經濟全年增長5%，達至官方年初設定的經濟增長目標。早前中央經濟工作會議提出，二○二五年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，以促進內需，推動內地經濟持續回升向好。市場對這些政策取向反應正面。

陳茂波：鞏固提升國際金融中心 須不斷改革創新

陳茂波認為，香港要把握機遇，要從兩方面出發，一是鞏固提升傳統優勢，二是以創科為經濟注入新動能、開闢新賽道。

鞏固提升傳統優勢方面，三中全會提到香港「三個中心、一個高地」的地位和功能。陳茂波說，國際金融中心方面，必須不斷改革創新，指過去幾年對資本市場不同環境作出改革，也在國家大力支持下，不斷深化與內地資本市場的互聯互通並持續擴容。

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