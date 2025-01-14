港鐵服務｜女子闖港鐵青衣站路軌　機場快綫及東涌綫服務逐步復常

▲ 在青衣站有港鐵職員通知東涌綫列車上乘客下車。（讀者提供）

警方今午（14日）2時10分接報指，一名女子進入青衣站往場方向路軌。港鐵在下午2時許表示，由於有人進入青衣站至欣澳站路段路軌範圍，機場快綫及東涌綫需要額外行車時間。

【15:11】港鐵表示，機場快綫市區預辦登機服務的截止時間恢復至由航班起飛前90分鐘。

【14:56】港鐵表示，受事件影響，機場快綫市區預辦登機服務的截止時間仍然維持180分鐘。

【14:46】港鐵表示，在青衣站和欣澳站之間有人進入路軌範圍的事件已處理，機場快綫及東涌綫列車服務逐步回復正常。

港鐵較早前指，機場快綫列車駛經青衣站和機場站，以及東涌綫列車駛經青衣站和欣澳站路段時，均需要慢駛，機場快綫來往香港站和博覽館站的行車時間預計需要額外20至25分鐘，東涌綫來往香港站和東涌站的行車時間預計需要額外20至25分鐘。

港鐵呼籲乘客考慮使用其他交通工具繼續行程。

港鐵續指，市區預辦登機服務的截止時間，將由航班起飛前90分鐘，改為180分鐘。

有身在青衣站的市民向本報表示，在乘搭東涌綫往東涌方向、駛至青衣站時，有在場港鐵職員通知車上所有乘客下車，在乘客詢問下得知有人進入港鐵路軌，並無安排接駁巴士予受影響乘客，令部分乘客滯留在青衣站。

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