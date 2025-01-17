腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵

【胃癌／大腸癌／貧血／便血】長期貧血便血，恐怕是罹癌先兆。台灣一名高齡婆婆因為貧血發現罹患大腸癌，同時亦發現有胃瘜肉，惟當時婆婆1個決定，導致1年後覆診照胃鏡時，驚見胃瘜肉變大3倍，已演變成癌症，最終需要再開刀，切除半個胃。

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腸胃癌症｜腸胃同時發現病灶

台灣肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目中分享病例，一名75歲婆婆患上貧血，經轉介至腸胃科做檢查後，醫生發現婆婆大腸內有3厘米大小的腫瘤，且情況嚴重，恐造成腸道阻塞，需要立刻開刀做手術切除病灶。不幸地，婆婆照胃鏡亦同時發現，其胃部有腺瘤性瘜肉，切片化驗驚見細胞已經開始病變，屬於胃癌前期。

當時王威迪建議婆婆同時切除大腸和胃部病灶，因現今有新型胃鏡可進行黏膜下剝離術，只需將該處病灶削除，胃部仍能完整保存。惟婆婆性格比較固執，一想到自己剛開完刀又要再做手術，立刻拒絕。

我才剛開完大腸，你又叫我開胃，不是要我的命嗎？

胃癌｜不想一次開兩刀 延誤治療時間

最後連婆婆家人都勸不了，只能夠先切除大腸腫瘤，胃部瘜肉則留待身體調養好後再作安排。一年後婆婆覆診，她表示身體恢復不錯，惟一直被黑便問題纏身，做抽血檢查時仍發現有貧血問題。於是王威迪再次為婆婆照胃鏡，一照大驚，赫見原本的腺瘤性瘜肉已經長至3倍大，且表面的血管、黏膜都已顯示異常，恐怕已癌變，遂再次做切片檢驗亦確診胃癌。由於婆婆病情嚴重，加上胃部癌變的範圍較大，最後需要切除半個胃。他直言，能夠理解患者同時罹患2種癌症，而皆需做手術的情況下，難免會讓家屬產生猶豫，但也因此延誤了最佳治療時機。

胃癌｜3種胃瘜肉

1. 胃底腺瘜肉

王威迪指出，臨床上經胃鏡發現的瘜肉有3種，當中有90%屬於「胃底腺瘜肉」，瘜肉與胃的黏膜顏色看起來幾乎一模一樣，可能會長出很多顆，一般小於0.5厘米，且沒有特別癌化的風險，無須特別追蹤。

2. 胃增生性瘜肉

第二種是「胃增生性瘜肉」的病例，佔5至10%，這種情況就要留意。王威迪解釋，對於患有長期胃炎，或胃幽門桿菌感染人士，胃部因長期發炎會增加長這種瘜肉的風險。增生性瘜肉表面血管豐富、看起來很紅，外形如同爛草莓。如出現出血情況、或腫瘤太大阻塞胃的出口，建議最好切除。加上如腫瘤直徑長逾2厘米，瘜肉癌化的風險會相對提高，同樣建議及早切除。

3. 胃腺瘤性瘜肉

第三種是「胃腺瘤性瘜肉」病例大概佔1至2% ，有很高癌化風險，一旦發現必須立刻切除，隨後3至6個月持續追蹤，觀察胃壁是否有其他瘜肉增生，或未徹底切除。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士，要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

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胃癌｜8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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