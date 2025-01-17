  • 15°C
香港時間：2025117日 (五) 19:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【胃癌／大腸癌／貧血／便血】長期貧血便血，恐怕是罹癌先兆。台灣一名高齡婆婆因為貧血發現罹患大腸癌，同時亦發現有胃瘜肉，惟當時婆婆1個決定，導致1年後覆診照胃鏡時，驚見胃瘜肉變大3倍，已演變成癌症，最終需要再開刀，切除半個胃。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜骨質疏鬆易致骨折？醫生拆解產後骨質疏鬆　教2招預防方法

腸胃癌症｜腸胃同時發現病灶

台灣肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目中分享病例，一名75歲婆婆患上貧血，經轉介至腸胃科做檢查後，醫生發現婆婆大腸內有3厘米大小的腫瘤，且情況嚴重，恐造成腸道阻塞，需要立刻開刀做手術切除病灶。不幸地，婆婆照胃鏡亦同時發現，其胃部有腺瘤性瘜肉，切片化驗驚見細胞已經開始病變，屬於胃癌前期。

當時王威迪建議婆婆同時切除大腸和胃部病灶，因現今有新型胃鏡可進行黏膜下剝離術，只需將該處病灶削除，胃部仍能完整保存。惟婆婆性格比較固執，一想到自己剛開完刀又要再做手術，立刻拒絕。

我才剛開完大腸，你又叫我開胃，不是要我的命嗎？

胃癌｜不想一次開兩刀　延誤治療時間

最後連婆婆家人都勸不了，只能夠先切除大腸腫瘤，胃部瘜肉則留待身體調養好後再作安排。一年後婆婆覆診，她表示身體恢復不錯，惟一直被黑便問題纏身，做抽血檢查時仍發現有貧血問題。於是王威迪再次為婆婆照胃鏡，一照大驚，赫見原本的腺瘤性瘜肉已經長至3倍大，且表面的血管、黏膜都已顯示異常，恐怕已癌變，遂再次做切片檢驗亦確診胃癌。由於婆婆病情嚴重，加上胃部癌變的範圍較大，最後需要切除半個胃。他直言，能夠理解患者同時罹患2種癌症，而皆需做手術的情況下，難免會讓家屬產生猶豫，但也因此延誤了最佳治療時機。

胃癌｜3種胃瘜肉

1. 胃底腺瘜肉

王威迪指出，臨床上經胃鏡發現的瘜肉有3種，當中有90%屬於「胃底腺瘜肉」，瘜肉與胃的黏膜顏色看起來幾乎一模一樣，可能會長出很多顆，一般小於0.5厘米，且沒有特別癌化的風險，無須特別追蹤。

2. 胃增生性瘜肉

第二種是「胃增生性瘜肉」的病例，佔5至10%，這種情況就要留意。王威迪解釋，對於患有長期胃炎，或胃幽門桿菌感染人士，胃部因長期發炎會增加長這種瘜肉的風險。增生性瘜肉表面血管豐富、看起來很紅，外形如同爛草莓。如出現出血情況、或腫瘤太大阻塞胃的出口，建議最好切除。加上如腫瘤直徑長逾2厘米，瘜肉癌化的風險會相對提高，同樣建議及早切除。

3. 胃腺瘤性瘜肉

第三種是「胃腺瘤性瘜肉」病例大概佔1至2% ，有很高癌化風險，一旦發現必須立刻切除，隨後3至6個月持續追蹤，觀察胃壁是否有其他瘜肉增生，或未徹底切除。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士，要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

點擊圖片放大
+10
+9

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

點擊圖片放大
+7
+6

胃癌｜8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

點擊圖片放大
+8
+7

胃癌｜胃癌6大常見症狀

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

大腸癌｜排便3種異樣求醫揭大腸癌4期　醫生：小心1種極高危特徵

大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】

胃癌丨百萬網紅不敵末期胃癌 暴瘦成皮包骨剩77磅離世【附8大胃癌警訊】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍
17:16 2024/12/02
胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
18:24 2025/01/09
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物
17:46 2024/12/10
癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物
癌症殺手︱前立法會議員邵家臻胃癌病逝終年55歲　曾切胃保命暴瘦失眠：每下呼吸都痛苦
10:20 2025/01/10
癌症殺手︱前立法會議員邵家臻胃癌病逝終年55歲　曾切胃保命暴瘦失眠：每下呼吸都痛苦

你可能感興趣

胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍
17:16 2024/12/02
胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
18:24 2025/01/09
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物
17:46 2024/12/10
癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物
健康問題 健康養生 治療 癌症 貧血 胃癌 大腸癌

最高瀏覽

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院