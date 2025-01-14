關秀媚復出︱關秀媚首度自揭當年婚禮過程　昔日女神保養得宜坦言有意復出

▲ 關秀媚坦言有意復出。

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus節目《直播靈接觸》，在昨晚（1月13日）主題為「婚禮習俗」，並邀息影多年的關秀媚任嘉賓。

現年58歲的關秀媚在王晶電影中成為張家輝「御用女友」，另外因為在《龍在江湖》及《知法犯法》的江湖大嫂形像深印，又為她贏得「江湖最強大嫂」美譽。

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▲ 關秀媚任《直播靈接觸》嘉賓。

▲ 簡信回師傅、關秀媚、梁思浩。（左起）

▲ 《直播靈接觸》

▲ 《千王之王2000》

▲ 梁思浩與關秀媚曾合作演出處境劇《城事故事》。

關秀媚復出︱自揭當年婚禮細節

在2005年，關秀媚退出幕前息影嫁人，與較她年輕7年的前演員李煒尚結婚，無奈婚姻維持16年後於3年前離婚。

關秀媚結婚一事十分低調沒有向傳媒公開，所以當年大多數人也不知她結婚，直到去年4月，關秀媚才自揭自己歷婚變。

而今次她在節目中大方表示，當年在外國結婚，所有儀式都照足西式，中式過大禮、三朝回門等儀式欠奉，只是簡單睇通勝揀吉日出嫁。

另外，關秀媚保養得宜狀態十足，自言有打算復出，笑說︰「我無話唔拍，如果拍想遇返老拍檔『撈家』（羅嘉良）、『倒轉地球』大宇啦。」

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