  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 16:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關秀媚復出︱關秀媚首度自揭當年婚禮過程　昔日女神保養得宜坦言有意復出

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

關秀媚坦言有意復出。

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus節目《直播靈接觸》，在昨晚（1月13日）主題為「婚禮習俗」，並邀息影多年的關秀媚任嘉賓。

現年58歲的關秀媚在王晶電影中成為張家輝「御用女友」，另外因為在《龍在江湖》及《知法犯法》的江湖大嫂形像深印，又為她贏得「江湖最強大嫂」美譽。

晶女郎丨90年代性感女神關秀媚自揭離婚　與李煒尚緣盡重新出發：學識同自己和解

  • 關秀媚任《直播靈接觸》嘉賓。
  • 簡信回師傅、關秀媚、梁思浩。（左起）
  • 《直播靈接觸》
  • 《千王之王2000》
  • 梁思浩與關秀媚曾合作演出處境劇《城事故事》。

關秀媚復出︱自揭當年婚禮細節

在2005年，關秀媚退出幕前息影嫁人，與較她年輕7年的前演員李煒尚結婚，無奈婚姻維持16年後於3年前離婚。

關秀媚結婚一事十分低調沒有向傳媒公開，所以當年大多數人也不知她結婚，直到去年4月，關秀媚才自揭自己歷婚變。

而今次她在節目中大方表示，當年在外國結婚，所有儀式都照足西式，中式過大禮、三朝回門等儀式欠奉，只是簡單睇通勝揀吉日出嫁。

另外，關秀媚保養得宜狀態十足，自言有打算復出，笑說︰「我無話唔拍，如果拍想遇返老拍檔『撈家』（羅嘉良）、『倒轉地球』大宇啦。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

知多啲

晶女郎丨90年代性感女神關秀媚自揭離婚　與李煒尚緣盡重新出發：學識同自己和解
晶女郎丨90年代性感女神關秀媚自揭離婚　與李煒尚緣盡重新出發：學識同自己和解
晶女郎︱文凱玲與6個月大B遇交通意外　慶幸自己做啱呢件事保BB安全
晶女郎︱文凱玲與6個月大B遇交通意外　慶幸自己做啱呢件事保BB安全
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
晶女郎丨文凱玲女兒早產得4磅重　Connie：成日攬住望住佢都覺得唔夠
晶女郎丨文凱玲女兒早產得4磅重　Connie：成日攬住望住佢都覺得唔夠
關秀媚 羅嘉良 陶大宇 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 電影 電視劇

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕