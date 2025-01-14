女神崩壞丨昔日女神不再？　54歲洪欣生圖曝光零濾鏡下狀態驚人

【洪欣/女神崩壞/老態】現年54歲的洪欣近年已經長駐內地工作，日前便有內地網民於杭州偶遇女神，並將生圖上載網上。惟照片曝光後，不少人卻驚嘆她老態盡現，與平日有濾鏡加持下的美顏照猶如判若兩人，令人感嘆歲月不饒人。

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洪欣早前於杭州的小河直街出行時，被內地粉絲野生捕獲，只見當日她衣著十分年青，一件紅色襯衣再穿著黑色長褲，外搭一件黑色長羽絨外套及波鞋。影片中，當她被粉絲認出時，即停步並笑面迎人與粉絲大方合照。不過，在沒有美顏濾鏡的加持下，有網民卻驚嘆女神外貌似乎有崩壞情況，不但法令紋十分明顯，兩頰肌膚亦非常鬆弛。

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大仔張鎬濂近年亦加入演藝圈

洪欣帥氣兒子張鎬濂，身高1米88的他近年亦隨父母步伐加入演藝圈，現年24歲的張鎬濂曾於2023年11月參加香港選秀節目《亞洲超星團》，現時為LOONG9內地成員之一，主力內地發展。張鎬濂生父雖然本是莫少聰，但莫少聰當年未有跟洪欣結婚，也沒有盡爸爸責任照顧兒子，令洪欣成為單親媽媽。後來洪欣2009年改嫁給比她年輕11年的內地藝人張丹峰後，她的兒子便隨繼父姓張。

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曾陷婚變危機

洪欣與內地男星張丹峰結婚，除了兒子隨繼父姓張，二人婚後亦育有一女。惟2019年，張丹峰被爆密會經理人畢瀅，，有媒體更翻出張丹峰、畢瀅在酒店房中共處7小時的視頻，女方當時更穿著睡袍於酒店房出出入入。為了平息風波，最終畢瀅辭去了經理人職務。不過，當時洪欣似乎並未原諒丈夫，更於2023年突然於社交平台宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，但後來洪又改口聲稱離婚是「情緒化的言論」，而且兩公婆近年更頻頻合體曬恩愛，似乎已走過婚變風波。

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