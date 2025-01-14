港漂意見｜調查：3成港漂指民生規管愈來愈多　近半憂香港產業過於單一

▲ 調查發現有3成港漂指民生規管愈來愈多。（青年港漂總會供圖）

港府推出高才通計劃後，吸引不少內地人才來港，最新調查顯示，逾6成受訪者來港是為了求學，超過八成受訪者對香港前景持證明態度，不過有47%人擔憂香港產業過於單一，亦有三成認為香港民生規管愈來愈多。有26%認為香港夜生活沒有港產片中豐富。

新方向立法會議員張欣宇、選委界議員吳傑莊與青年港漂總會合作舉行「港漂定居香港滿意度調查」，於去年12月16日至29日期間，透過網上問卷訪問了近800名港漂，了解港漂在香港的生活，對香港經濟、文化、及公共政策等的看法。

67%在職港漂月薪逾2萬元

受訪者年齡逾8成為35歲以下，其中52%在港工作，其餘48%則在港讀書，約一半正修讀學士或碩士課程。收入方面，在港工作的港漂中，67%在職受訪者月薪超過2萬元，14%更達到5萬元以上；行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。

逾四成指網購、電子支付不如內地方便

在文化適應方面，45%受訪者表示最難適應香港人較少重視「關係」的工作方式。超過44%受訪者認為香港網購不如內地便利，約47%受訪者認為香港電子支付不如內地方便。亦有港漂談及香港的煙酒文化，例如不習慣香港到處都是禁煙區而沒有吸煙區（約12%）、不習慣香港人不愛吸煙喝酒談公事（約13%）。

議員籲控煙十招「減辣」

另外，有高達30.8%受訪者認為本港生活或民生規管愈來愈多，不少受訪者提到特區政府有意推行的控煙措施過於嚴厲。張欣宇認為，政府雖然在宏觀層面上要積極有為，但應減少管制社會日常運作，又坦言雖然應減少吸煙增長，但手法是否一定要這樣「激進」。

吳傑莊指，政府的規管使香港多元化優勢逐漸減退，令很多港漂選擇回內地發展，認為政府推出政策時不應過於嚴厲，如去年提出的控煙十招，應該「減辣」並視乎社會情況分階段推出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】