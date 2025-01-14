  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 16:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港漂意見｜調查：3成港漂指民生規管愈來愈多　近半憂香港產業過於單一

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

調查發現有3成港漂指民生規管愈來愈多。（青年港漂總會供圖）

港府推出高才通計劃後，吸引不少內地人才來港，最新調查顯示，逾6成受訪者來港是為了求學，超過八成受訪者對香港前景持證明態度，不過有47%人擔憂香港產業過於單一，亦有三成認為香港民生規管愈來愈多。有26%認為香港夜生活沒有港產片中豐富。

新方向立法會議員張欣宇、選委界議員吳傑莊與青年港漂總會合作舉行「港漂定居香港滿意度調查」，於去年12月16日至29日期間，透過網上問卷訪問了近800名港漂，了解港漂在香港的生活，對香港經濟、文化、及公共政策等的看法。

67%在職港漂月薪逾2萬元

受訪者年齡逾8成為35歲以下，其中52%在港工作，其餘48%則在港讀書，約一半正修讀學士或碩士課程。收入方面，在港工作的港漂中，67%在職受訪者月薪超過2萬元，14%更達到5萬元以上；行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。

逾四成指網購、電子支付不如內地方便

在文化適應方面，45%受訪者表示最難適應香港人較少重視「關係」的工作方式。超過44%受訪者認為香港網購不如內地便利，約47%受訪者認為香港電子支付不如內地方便。亦有港漂談及香港的煙酒文化，例如不習慣香港到處都是禁煙區而沒有吸煙區（約12%）、不習慣香港人不愛吸煙喝酒談公事（約13%）。

議員籲控煙十招「減辣」

另外，有高達30.8%受訪者認為本港生活或民生規管愈來愈多，不少受訪者提到特區政府有意推行的控煙措施過於嚴厲。張欣宇認為，政府雖然在宏觀層面上要積極有為，但應減少管制社會日常運作，又坦言雖然應減少吸煙增長，但手法是否一定要這樣「激進」。

吳傑莊指，政府的規管使香港多元化優勢逐漸減退，令很多港漂選擇回內地發展，認為政府推出政策時不應過於嚴厲，如去年提出的控煙十招，應該「減辣」並視乎社會情況分階段推出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

高才通 金融 香港 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕