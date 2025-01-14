消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳　15款不含致敏香料安全清單

▲ 消委會推薦15款不含致敏香料嬰兒潤膚乳。

【消委會測試結果】天氣寒冷乾燥，嬰幼兒的皮膚容易缺水，家長要為孩子注意保濕紓緩。消委會測試市面40款嬰兒潤膚乳，發現逾半數樣本含有香料致敏物質。TOPick整合消委會15款不含致敏香料的安全潤膚乳清單，各位爸媽要留意！

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消委會潤膚露｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳

消委會測試40款嬰幼兒專用身體潤膚乳，有13款說明初生嬰兒適合使用。樣本價格由約12元至318元不等。結果顯示22款樣本檢出香料致敏物質，其中有10款檢出3至10種香料致敏物；另有16款樣本檢出「芳樟醇」或「檸檬烯」，包括9款說明帶有薰衣草香味或含有薰衣草相關成分的樣本。

消委會指出，「芳樟醇」或「檸檬烯」經過氧化，可形成致敏性較高的物質，含有這類物質的產品開封後，宜於使用期內盡快使用。

消委會潤膚露｜15款不含致敏香料潤膚乳

消委會報告顯示，共有15款樣本沒有檢出香料致敏物質和人造麝香，較適合對香料有過敏反應的人士選用，點擊圖片放大看詳情：

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消委會潤膚露｜消委會籲買Cream留意成分

消委會亦教各位新手爸媽為BB搽Cream保濕貼士。消委會指出，因為BB的肌膚很「敏感」，加上嬰幼兒皮膚的保護屏障功能遜於成年人，而且幼兒身體多個器官仍處於發展階段，家長們選擇BB皮膚護理用品時要加倍小心。必須留意產品會否添加以下3種成分，會否令部分BB出現皮膚過敏情況：

1. 保濕劑

2. 防腐劑

3. 香味

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消委會潤膚露｜接觸香料致敏物可致皮膚炎

消委會引述海外皮膚研究指出，初生嬰至8歲兒童接觸強烈致敏物（strong sensitizers），有機會出現過敏反應。研究強調，儘管供幼兒使用的產品中香料物質含量一般較低，但若在年幼時期已開始經由護膚品及玩具接觸到多種香料致敏物質，可增加皮膚過敏及接觸性皮膚炎機會。

消委會潤膚露｜出現皮膚紅腫情況盡早求醫

消委會引述皮膚專科醫生陳厚毅意見，建議家長不時留意子女，尤其是濕疹嬰幼兒身上會否持續出現紅疹（rashes）、痕癢、疼痛、紅腫或皮膚乾燥等情況，並留意其出現的位置。

如嬰幼兒在使用潤膚乳後出現較嚴重的皮膚反應，應清洗受影響皮膚範圍。如受影響皮膚範圍大、接近敏感部位、情況持續惡化，甚或出現皮膚感染症狀，包括皮膚紅腫、灼熱或滲出液體等情況，應盡快求醫。

▲ 日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜。

市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

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