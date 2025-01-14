新春美食2025｜半島酒店　巧手糕點菜式賀蛇年

▲ 「蒸蒸日上」棗皇糕$488（相片由嘉麟樓提供）

賀年糕點有步步高陞之意，於是農曆年前，各大酒店餐廳酒樓都乘時推年糕、蘿蔔糕、芋頭糕及馬蹄糕等，一嘗傳統滋味。香港半島酒店除推出各式經典賀年糕點外，更有巧手菜式迎蛇年。

要說半島酒店嘉麟樓受歡迎的賀年糕點，棗皇糕一定榜上有名，這款「蒸蒸日上」棗皇糕（$488）源自清朝宮庭的食譜，採用優質新疆紅棗，味道甘甜香醇，與清香椰子相得益彰，口感香滑軟糯，令人回味。

▲ 「馬到功成」馬蹄糕$418（相片由嘉麟樓提供）

「招財進寶」蘿蔔糕（$488）則以自家秘製配方，加入鹹香臘味及瑤柱，令經典滋味更具層次，豐腴甘香兼而有之。「戶戶順景」芋頭糕（$418）沿用傳統秘製配方，加入芋香濃郁的芋頭、鮮美甘香的臘肉和芳香四溢的花菇，充滿濃厚的家鄉風味，是迎接佳節的美味之選。

「馬到功成」馬蹄糕（$418）亦有不少捧場客，同樣採用秘製配方及精選優質食材，以鮮甜爽脆的馬蹄和馬蹄粉精心製作，口感爽口柔韌，散發淡雅的香氣。

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過年又怎可缺少了年糕？「美景年年」年糕（$418）以優質糯米粉和紅糖製成，入口甜而不膩，糕的香氣瞬間瀰漫，煙韌度恰到好處。

精選秘製醬料

吃賀年糕點，蘸點匹配的醬料可提升食味，嘉麟樓的精選醬料由米芝蓮星級廚師團隊精心製作，融合傳統與創新，注重每種食材的鮮味與獨特風味，包括潮式辣椒醬（$248）、四川風味辣椒醬（$348）及聞名遐邇的XO辣椒醬（$428），為各式菜餚畫龍點睛，增添美味。現於嘉麟樓訂購任何賀年糕點，可以優惠價$360購買招牌XO辣椒醬。

▲ 迎春納福禮品籃（$3,288），包括棗皇糕、XO辣椒醬、四川風味辣椒醬、潮式辣椒醬、琥珀芝麻合桃、雲南遠年普洱茶及半島紅酒一枝。（相片由嘉麟樓提供）

新春賀年菜

農曆新年是滿堂歡聚一堂的日子，嘉麟樓行政主廚林鈺明及其廚師團隊製作了象徵來年豐饒繁榮的賀年盆菜，一品盆菜選用精緻優質的食材，當中包括原隻五頭湯鮑魚、花膠、海參、北海道元貝、海中蝦、蠔豉、髮菜、鯪魚球、燒鴨、白切雞、冬菇、豬皮、枝竹及蘿蔔等，確保每一口都充滿鮮味。

▲ 一品盆菜（相片由嘉麟樓提供）

嘉麟樓一品盆菜於1月29日至2月4日期間可於餐廳內享用，亦可於2025年1月20日至2月4日期間購買盆菜外賣，與親朋好友在家中細味。嘉麟樓一品盆菜定價為$2,688（兩位用） 及$4,988（四位用）。

▲ 意頭菜式「包有撈起」（相片由嘉麟樓提供）

新年不少人愛選有鴻運年年的意頭菜「包有撈起」（$1,388），菜式融合了多款精緻食材，包括凍鮑魚絲、三文魚籽、蟹子、青瓜、紅蘿蔔、青蘿蔔、白蘿蔔、紅椒、黃椒、黃薯、紫薯、芋頭、車厘茄、甜菜、蕎頭、脆片、芝麻、腰果、柚子以及金箔，寓意祈求好運。

INFO

嘉麟樓

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店1樓

訂座：2696 6828