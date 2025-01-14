小天后︱炎明熹推出新歌疑有望出雪櫃　19歲Gigi消瘦感慨：膠原蛋白流失了？

▲ 炎明熹為内地劇集《錦囊妙錄》唱主題曲《明月》。

【炎明熹 / TVB / 錦囊妙錄】「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自去年中被爆疑因續約問題遭TVB「雪藏」，之後工作量近零。

即使上月初炎明熹有為節目《戀上西沙》新推主題曲MV 《最動人一次》，並現身現場出席宣傳活動，但之後基本就再沒公開露面。

不過，炎明熹仍不斷更新個人社交平台分享生活點滴，保持與粉絲的聯繫。

聲夢小天后｜炎明熹為内地劇集唱主題曲

日前，炎明熹的粉絲會於社交平台上宣傳炎明熹為内地劇集《錦囊妙錄》錄製主題曲《明月》，新歌的推出令不少粉絲感到興奮，認為炎明熹「解凍在即」。

不過，據悉這首歌已是兩年前錄製好，並獲製作人選中，直到最近才隨劇集播出而推出。傳聞劇集製作人特別欣賞Gigi在內地綜藝節目《聲生不息》上的表現及聲線，因此選中她為劇集獻聲。

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小天后｜炎明熹曬重慶旅游美照

但似乎炎明熹並不受外界的傳聞所影響，還時不時在社交平臺上分享自己旅游美照。最近，炎明熹亦上載多張相片來分享她的重慶之旅，並配文「我的第一次……或者……是最後一次，唔知你哋明唔明要維持扮cool真係好難,我放棄了挑戰...」

照片上可見現年19歲的炎明熹，似乎臉上褪去嬰兒肥，五官和輪廓非常清晰，令得Gigi都不忍反問網友，稱：「求回答(我的Baby fat好似減少了，因為我發現我的面形好似同以前唔一樣了)你們覺得呢？難道我的膠原蛋白流失了？」。

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