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感情糾紛︱女子出軌「三角戀」裸斃前夫家　現任老公揭妻隱瞞患愛滋拒付殮葬費結局曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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女子出軌「三角戀」裸斃前夫家　現任老公揭妻隱瞞患愛滋拒付殮葬費結局曝光

【三角戀／猝死／愛滋病／殮葬費／家庭糾紛】妻子出軌離世，丈夫應付殮葬費嗎？日前，内地一宗岳母狀告女婿拒承擔離世女兒的殮葬費案件開審，揭死者生前與前夫糾纏不清，一次與現任老公吵架後，竟去前夫家過夜，結果猝死前夫家中。現任老公事後拒付妻子殮葬費，更爆料妻子結婚時隱瞞患有愛滋病史……

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吵架後留宿前夫家 翌日猝死

内地央視網近日報道了一宗「狗血」案件。2023年5月10日，重慶市渝北區人民法院審理一宗調解案：岳母狀告女婿拒承擔去世女兒的殮葬費。但仔細了解得知，死者竟是在前夫的家中去世，揭發了她生前處於二男一女糾纏不清的「三角戀」關係中。

報道指出，涉案男子李浩（化名）是死者的前夫，另一男子陳紹林（化名）則是死者的現任丈夫；死者是一個叫王靜（化名）的女人。李浩作供表示，2022年8月9日，王靜哭著打電話給他，說她和丈夫吵架，想來他家借宿一晚，他便同意了。王靜母親補充稱，當時王靜身體不適，沒有力氣，是李浩將她一步步揹上7樓的。當時天氣炎熱，王靜提出想洗澡，但洗完以後卻令她加劇不適。

李浩續指，第二天下午，他在公司接到王靜電話說她不舒服，而當他剛趕回家不久，王靜便已斷氣。李浩隨即報警，當法醫抵達時，由於工作需要，才將王靜的衣服脫掉，造成了「裸斃」一説。

同場加映：猝死10大徵兆

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同場加映：4個猝死高危因素

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拒付殮葬費遭岳母提告 現任丈夫大爆料：她隱瞞患愛滋

妻子裸死在前夫家中，讓現任丈夫陳紹林極度不滿，他堅持認為李浩與王靜發生了性關係。據王靜的死亡報告顯示她是「猝死」，但沒有進行屍檢，原因是陳紹林表示沒有驗屍的錢。幾個月後，王靜的母親段惠萍（化名）因女婿陳紹林對女兒的後事不管不顧，於是將他告上法庭。

對此，陳紹林忍無可忍，爆料指出事當天，他從圍觀鄰居口中得知，王靜經常到李浩居住的小區；而此前他一直以為王靜與前夫早已沒有聯係。

另外，陳紹林又稱，王靜在婚前隱瞞愛滋病史，直至懷孕後查出患愛滋病而引產，二人關係自此萌生隔閡。不過，岳母段惠萍反指，女兒身上的愛滋病根本是陳紹林傳染的；而且她發現女兒臉上有瘀青，懷疑陳紹林家暴。對此，陳紹林僅承認自己有罵過妻子，但從來沒有動手打她。

同場加映：愛滋病3大成因

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調解案結局曝光

最終，陳紹林以妻子與前夫存在不正當男女關係為由，拒付妻子殮葬費。法庭上，法官認為陳紹林除就診病歷之外，沒有舉證其他證據，只是口頭陳述，說服力不足。調解過程中，陳紹林同意承擔5000元人民幣殮葬費，但遭岳母段惠萍拒絕。之後，前夫李浩表示，畢竟自己也與王靜有過一段情，他願意承擔1萬元人民幣的殮葬費。

在多方調解下，陳紹林最後願意支付殮葬費8000元，並退回王靜的一隻金戒指。而岳母段惠萍自願放棄其他訴訟請求。

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針對此案，法官強調，殮葬費雖不屬於夫妻之間撫養的法律範疇，但卻是夫妻之間應盡的道德義務。雖然婚姻法沒有相關規定，但法律之外還有道德和情感，丈夫是有義務為妻子安葬的。

中國法學會婚姻家庭法學研究會副會長李明舜表示，婚姻存續期間，夫妻關係就有相互扶養的義務，這種扶養類似成年子女贍養父母，夫妻關係是存在法定權利義務的社會關係；即使一方有過錯，這種責任可以被減輕，但不能被免除，所以丈夫應承擔一定的喪葬費用。

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