校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人 銳意發展創科航空天文提升學生競爭力
撰文： 李盛芝
發布時間： 20 分鐘前
【IT達人/屯門/71校網/資助小學/校長】科技正以前所未有的速度和力量重塑世界，身兼「IT達人」的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長胡國柱認為，要在瞬息萬變的未來抓緊機遇，必須跟上科技的步伐，在學術以外，會為學生打造創科、航空、天文的學習環境，掌握溝通協作能力，提升競爭力，讓他們學更多，走更遠！
最新影片推介：
馮李佩瑤校長｜童年遇良師奠定投身教育之路
大學本科主修電腦、中國語文及文學碩士畢業的胡校長，早在中學年代已立志成為「IT人」，「中、小學及幼稚園都在炮台山讀書，猶記得中學時要選修電腦科，當時只有7個學生，老師每次都會充分備課，遇到學習問題，大家會共同解決，這樣的學習氣氛很好，而且成效顯著，讓我對電腦科產生好感及興趣」。
除了是電腦科老師，胡校長亦是一位「文人」。「最深刻的一次是唸中學時，收到中文功課的評改，中文科老師除了給我甲等，更寫下具體的讚賞及評語」，雖然只是一堆文字，卻讓他深深感受老師對他的用心，更留下正面的鼓勵作用，自此他不但愛上中文，亦明白「正面讚賞」對學生的重要，「希望我的學生能夠像我小時候一樣，得到老師的讚賞，對學習產生興趣，讓學習成為一件樂事。」
馮李佩瑤校匝｜「運算思維教育」成人生轉捩點之一
胡校長大學畢業後，隨即加入教育界，在上環英皇書院同學會小學第二校任教，一做便22年，「得到時任校長的厚愛，當時當了3年老師、23歲就升職為電腦科主任，其後更當上副校長，累積不少教學、行政等經驗」。他憶述多年來最難忘的是，由他「一手湊大」的運算思維教育，統籌學校的STEAM教育。
2016年運算思維教育出現，需要教導學生學習如電腦科學家般思考，運用邏輯、解難思維把問題分解，從而找出解決方法，胡校長因此接受美國麻省理工學院及香港教育大學的相關培訓，「當時經常帶領學生參與各個創科比賽，更連續4年贏得全港小學生運算思維比賽冠軍，毫無疑問，走上了教學生涯其中一個巔峰」。
馮李佩瑤小學｜當校長不能故步自封
教學過程同時亦讓胡校長得到啟發，未來的人類及科技彼此需要，今天現有的工種，十年後或許已消失，「如果學校、學生落後，跟不上科技時代的步伐，就會失去競爭力」。因此，漸漸萌生當校長的念頭，他認為不能故步自封，「希望有目標地帶領學生與時並進，除了學業和品德，培育他們擁有21世紀核心溝通協作能力，捉緊機遇，提升個人競爭力，面對未來學習和挑戰同樣重要」。
2023年，他轉到屯門出任保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長，亦將運算思維納入高小常規課程，培養學生的運算思維概念、實踐及視野，同時，發展生成式AI教育，讓學生學習Python及Arduino等課程。除了創科教育及去年在天台設置的天文公園，胡校長透露，今年9月前，將在校內建設「航天科技廊」，學生可透過展品和資料，學習中國及世界的航天科技。
馮李佩瑤小學｜馮李佩瑤學生予人陽光感覺
記者訪問當天，每每在校內遇到學生，他們都會主動跟胡校長打招呼，校長亦報以親切的笑容回應，或許就是這種親和力，馮李佩瑤小學的學生都展露著積極、樂觀、陽光和正向的感覺。他認為，學業成績並不是最重要，他們的品德、學習態度更為重要。
延伸閱讀：校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園 學生安坐家中用iPad觀星零難度
|學校基本資訊
|地區及校網
|屯門區、71校網
|創辦年份
|2011年
|學校類別
|資助
|學生性別
|男女
|辦學團體
|保良局
|宗教
|不適用
|學校設施
|課室
|24
|禮堂
|1
|操場
|4
|圖書館
|1
|特別室
|其他
|攀石牆、學生活動中心、創科應用中心、天文公園
|學校聯絡方式
|地址
|新界屯門掃管笏管青路11號
|電話
|2411 2208
|網址
|學校網址
更多校長專訪：
校長專訪｜沙呂小翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀 校長倡家長多跟子女獨處提升陪伴質素
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神 何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力 梁潔華小學多元活動培育終身興趣
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能 校長：沉浸式英語語境加強能力與信心
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：