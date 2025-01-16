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校長專訪｜馮李佩瑤小學校長身兼IT達人　銳意發展創科航空天文提升學生競爭力

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學為學生打造創科、航空、天文的學習環境，讓學生掌握溝通協作能力，提升競爭力。

【IT達人/屯門/71校網/資助小學/校長】科技正以前所未有的速度和力量重塑世界，身兼「IT達人」的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長胡國柱認為，要在瞬息萬變的未來抓緊機遇，必須跟上科技的步伐，在學術以外，會為學生打造創科、航空、天文的學習環境，掌握溝通協作能力，提升競爭力，讓他們學更多，走更遠！

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馮李佩瑤校長｜童年遇良師奠定投身教育之路

大學本科主修電腦、中國語文及文學碩士畢業的胡校長，早在中學年代已立志成為「IT人」，「中、小學及幼稚園都在炮台山讀書，猶記得中學時要選修電腦科，當時只有7個學生，老師每次都會充分備課，遇到學習問題，大家會共同解決，這樣的學習氣氛很好，而且成效顯著，讓我對電腦科產生好感及興趣」。

除了是電腦科老師，胡校長亦是一位「文人」。「最深刻的一次是唸中學時，收到中文功課的評改，中文科老師除了給我甲等，更寫下具體的讚賞及評語」，雖然只是一堆文字，卻讓他深深感受老師對他的用心，更留下正面的鼓勵作用，自此他不但愛上中文，亦明白「正面讚賞」對學生的重要，「希望我的學生能夠像我小時候一樣，得到老師的讚賞，對學習產生興趣，讓學習成為一件樂事。」

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馮李佩瑤校匝｜「運算思維教育」成人生轉捩點之一

胡校長大學畢業後，隨即加入教育界，在上環英皇書院同學會小學第二校任教，一做便22年，「得到時任校長的厚愛，當時當了3年老師、23歲就升職為電腦科主任，其後更當上副校長，累積不少教學、行政等經驗」。他憶述多年來最難忘的是，由他「一手湊大」的運算思維教育，統籌學校的STEAM教育。

2016年運算思維教育出現，需要教導學生學習如電腦科學家般思考，運用邏輯、解難思維把問題分解，從而找出解決方法，胡校長因此接受美國麻省理工學院及香港教育大學的相關培訓，「當時經常帶領學生參與各個創科比賽，更連續4年贏得全港小學生運算思維比賽冠軍，毫無疑問，走上了教學生涯其中一個巔峰」。

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馮李佩瑤小學｜當校長不能故步自封

教學過程同時亦讓胡校長得到啟發，未來的人類及科技彼此需要，今天現有的工種，十年後或許已消失，「如果學校、學生落後，跟不上科技時代的步伐，就會失去競爭力」。因此，漸漸萌生當校長的念頭，他認為不能故步自封，「希望有目標地帶領學生與時並進，除了學業和品德，培育他們擁有21世紀核心溝通協作能力，捉緊機遇，提升個人競爭力，面對未來學習和挑戰同樣重要」。

2023年，他轉到屯門出任保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長，亦將運算思維納入高小常規課程，培養學生的運算思維概念、實踐及視野，同時，發展生成式AI教育，讓學生學習Python及Arduino等課程。除了創科教育及去年在天台設置的天文公園，胡校長透露，今年9月前，將在校內建設「航天科技廊」，學生可透過展品和資料，學習中國及世界的航天科技。

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馮李佩瑤小學｜馮李佩瑤學生予人陽光感覺

記者訪問當天，每每在校內遇到學生，他們都會主動跟胡校長打招呼，校長亦報以親切的笑容回應，或許就是這種親和力，馮李佩瑤小學的學生都展露著積極、樂觀、陽光和正向的感覺。他認為，學業成績並不是最重要，他們的品德、學習態度更為重要。

位於屯門掃管笏、71校網的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學創校於2011年，是一所後千禧資助小學。（陳慧安攝）

延伸閱讀：校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園 學生安坐家中用iPad觀星零難度

學校基本資訊
地區及校網屯門區、71校網
創辦年份2011年
學校類別資助
學生性別男女
辦學團體保良局
宗教不適用
學校設施
課室24
禮堂1
操場4
圖書館1
特別室
  • 科學室
  • 溫室
  • 電腦室
  • 音樂室
  • 視藝室
  • 小組教學室
  • 機械人實驗室
  • 校園電視台
  • 多用途演奏廳
  • 英語室
其他 攀石牆、學生活動中心、創科應用中心、天文公園
學校聯絡方式
地址新界屯門掃管笏管青路11號
電話2411 2208
網址學校網址

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