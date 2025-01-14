香港求學｜體操「全能王」15歲兒子赴港升學　妻子租400呎海景房陪讀嘆成本高

▲ 體操「全能王」楊威與楊雲兒子來港升學。

【高才通 / 奧運冠軍 / 香港升學】高才通推出後，不少內地高才為子女教育而移居香港。最近則有奧運冠軍二代選擇赴港升學，即體操「全能王」楊威的15歲兒子楊文昌，妻子楊雲（前體操運動員）更在港租房陪讀，近日在社交平台分享近況。

楊威和楊雲的兒子2009年在香港出生，據知，是楊文昌自己希望赴港升學，楊威夫婦早前已帶他來港參觀不同學校，選定後已入學，並由楊雲在港陪讀，待安頓後楊威則返回內地工作。

楊雲近日在社交平台分享來港後的生活，提及兒子在港求學開支不菲，包括學費、興趣班費、住宿費、生活費、交通費等，慨嘆「其實在香港生活，成本還是非常、非常高的。」提醒同樣打算讓孩子來港讀書的家長和學生，要先做好充分的預算和規劃。

她認為，來港最重要的是要先解決住宿問題，透露一家現租住大約40平的房子，是開放式廚房、雖有海景，但「小之又小」，坦言「費用非常貴」。有網友認出楊雲一家租住的是海灣軒。

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香港求學｜語言成障礙 聽不懂不敢問

楊雲又透露，兒子赴港升學面對的困難包括語言，稱儘管楊文昌IELTS考了6.5分，但面對香港多元化的語言環境，依然有些力不從心，尤其粵語，「所以第一學期，一定是上課有的時候聽不懂，和同學無法正常的交流......而且有的時候聽不懂還不敢問。」稱自己一直在給兒子打氣。

楊威則稱，看到兒子自己一個人上學時，想起自己當年16歲進國家隊時意氣風華、自信的樣子。

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