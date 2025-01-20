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Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 29 分鐘前

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【懷孕／尿滲／失禁／產後抑鬱】不少媽媽產後都會面臨尿滲問題，只要稍微郁動或用力便可能出現尿失禁，為生活帶來諸多不便。本港生殖醫學科專科翁淑菲醫生受訪時為大家拆解成因及5大風險人士，強調尿滲雖不會導致健康問題，但卻有可能誘發抑鬱情緒，因此不容輕視。

最新影片：

Sick問識答｜4大常見情況易誘產後尿滲

翁醫生表示，懷孕期間或產後出現尿失禁情況個案其實頗為常見，其主要成因是尿道旁側骨盆底承托著的肌肉及組織，於孕期間及生產過程中鬆弛變弱，導致控制小便能力變差，部分媽媽會因此出現壓力性尿失禁情況，令腹部壓力變大、下身肌肉承托力不足時，便會出現小便滲出的情況。多數媽媽於以下4種狀況時，便有可能出現尿滲情況：

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雖然產後尿滲並不會增加健康問題機會，惟長期尿滲對生活亦會帶來諸多不便。翁醫生表示，不少媽媽出現產後尿滲，或會需要頻繁如廁、平日亦可能會擔心滲尿尷尬，影響到生活質素及日常生活，部分女性可能因此影響心情，甚至可能會因此出現抑鬱情緒。

Sick問識答｜產後尿滲5大風險人士

翁醫生列出5大產後尿滲高風險人士：

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Sick問識答｜產後尿滲5大風險人士

  • Sick問識答｜1.高齡產婦
  • Sick問識答｜2.肥胖、胎兒較大、懷有雙胞胎或三胞胎產婦
  • Sick問識答｜3.陰道生產
  • Sick問識答｜4.懷孕期間有尿失禁問題人士
  • Sick問識答｜5.懷孕次數較多：懷孕次數越多、尿失禁機會同樣會增加。

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