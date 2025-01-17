Sick問識答｜多吃鈣片恐致腎結石？骨科醫生拆解補鈣3大迷思　揭最佳補鈣時機預防骨質疏鬆

▲ 多吃鈣片恐致腎結石？骨科醫生拆解補鈣3大迷思，揭最佳補鈣時機預防骨質疏鬆。

【骨質疏鬆／鈣質／鈣片】隨著人口老化，骨質疏鬆已是常見的健康問題。TOPick邀請了骨科專科醫生黃仕雄，為大家拆解補鈣迷思，只要在適合的時機攝取適量鈣質，就可以預防骨質疏鬆。

骨質疏鬆｜3類補鈣天然食物

骨科專科醫生黃仕雄指出，市面上有不少營養補充劑可以補充鈣質，但更鼓勵市民可透過天然的食物補鈣，如奶類、豆類、堅果類等等。如果是部分對奶類有乳糖不耐症的人士，則可以透過攝取鈣片補充鈣質。而現時鈣片大部分都含有鈣質及維他命D，則更加方便。

骨質疏鬆｜過量攝取鈣片恐患腎結石

不過，黃醫生亦表示，鈣片不可以過量攝取。人每天只可以進食1000毫克或更低份量的鈣片，如果某天多吃一點是沒有問題的，但若長期攝取多於1000毫克的鈣片，就會容易患上腎結石。

黃醫生提醒，懷孕期間的女性可以攝取多一點鈣片，但一般人就不要超過1000毫克。他亦强調，雖然食物可以彈性一點，多吃一點其實不會過量，但是鈣片則不能過量攝取。

骨質疏鬆｜補鈣最佳時機

黃仕雄醫生指出，以正常的人來計，30歲前都可以透過多攝取鈣質，令身體的骨密度提升。因此他建議年青人可趁年輕時補充足夠的鈣質，同時亦要有足夠的維他命D，比如曬太陽，才會更容易攝取鈣質。

而30歲之後不代表不需要注重鈣質。黃醫生表示，因為人體每天都需要鈣質來維持身體機能，所以平均每日大約需要1000毫克鈣質才足夠。如果某天鈣質攝取不足，就有機會導致鈣質流失。

同場加映：1分鐘自測骨質疏鬆風險

現時不少本港女性都擔心自己是否出現骨質疏鬆的問題，黃仕雄醫生提出，以下5個方法可了解自己骨質疏鬆的風險：

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身高比年輕時矮多於3cm；

出現駝背情況；

提早收月經（少於45歲）；

有吸煙及飲酒等不良習慣。

此外，黃醫生還提到，市民可以自行在網上進行「華人骨質疏鬆問卷」，以檢測自己是否出現骨質疏鬆的問題。

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