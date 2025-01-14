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竊盜癖｜男星2次超市偷竊斷正　公關達人利嘉敏談「竊盜癖」

醫健人物

撰文： 利嘉敏

發布時間： 1 小時前

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公關達人利嘉敏談「竊盜癖」

香港電影《公開試當真》年輕男主角，疑似又被發現在超市偷竊薯片和水果，總值六十元。這已不是第一次，去年在甚獲好評的電影上映後，被報道在五月偷竊總值六百多元的貨品。

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去年被罰款後，他曾承諾「不會令你們和自己失望」。現在又出現第二次，令人失望。電影確實是相當好的電影，口碑亦好，年輕男主角也令人留下印象，本來前途光明。但一個演藝界的人，若連續兩次偷竊且被報道，不是以前年少無知的往事，而是現時的偷竊案件，誰敢再用呢？年輕男主角這樣的行為，或多或少令這麼一齣好電影蒙上瑕疵，可惜。

友問：「這是否心理病？」在未見過這個人、了解一切前，不可能有人能隔岸專業地、負責任地去講某某某是患了心理病。因有些偷竊是沒有心理病，純粹貪心，又或生活問題，故根本不能貿貿然未見過本人，就一口咬定他是否有病。

撇除這個案去講，有心理/精神失調狀態是涉及偷竊的，叫「竊盜癖」，有以下特徵：一、患者控制不了那種非常強烈想偷竊的衝動和慾望（衝動控制疾患），但所偷未必是他們有實際需要的，且很多時是患者買得起的東西。二、偷竊前有緊張或（/和）興奮感。三、偷竊通常是基於一刻衝動。四、偷竊時有快感或（/和）安慰感。五、或連帶有其他精神科疾病，如焦慮、抑鬱等。六、以相同的模式重複這些衝動。

竊盜癖患者很多時早在青少年或成年早期已開始，亦跟教育程度無關。我曾接觸過的個案，有老師、教徒、醫生、公司高層，竊盜物全都是他們有能力支付的，如超市食品、罐頭鮑魚、十二蚊店貨物等。「竊盜癖」的成因複雜，包括：精神壓力情緒失調、童年陰影、濫用藥物。有些則比較罕有，外國有記錄，有兩個個案是頭部受創後，就衍生出不停想偷竊的情況。當然，有些只是用「竊盜癖」作藉口掩飾自己根本就是貪婪。面對偷竊者，臨床心理學家要像福爾摩斯一樣抽絲剝繭，才可找出真相。

全文刊於《經濟日報》，原題為「竊盜癖

壓力 醫生 超市 利嘉敏

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