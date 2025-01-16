社區券｜長者社區照顧服務券計劃最新懶人包 一文睇清新增措施/申請辦法/服務項目/認可單位
撰文： 王月明
發布時間： 13 分鐘前
【長者 / 社區券 / 社署】「長者社區照顧服務券試驗計劃」於2023年9月起恆常化，合資格長者可應個人需要，使用社區照顧服務券（社區券）選擇合適的社區照顧服務，包括康復運動、家居服務、膳食服務等，支援他們居家安老。
社署資助由60%至95%不等，為長者及家屬節省護理支出，合資格長者最低僅需支付219元即可購得價值4,372元的社區服務券。即睇計劃最新措施、申請辦法、服務項目及認可單位！
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社區券｜最新措施
- 2024至25年度，社區券數量由1萬張增至1.1萬張；2025至25年度增長至1.2萬張；
- 適用範圍擴展至租用輔助科技產品；
- 社區券持有人可同時向2個認可服務單位選購服務；
- 新推出「長者服務券資訊系統」，用戶可通過系統實時查閱社區券的使用狀況、搜尋認可服務單位及確認服務組合，並可下載每月服務時間表。
社區券｜服務模式及內容
長者社區券服務分為3種模式，中心為本、家居為本以及中心與家居的混合模式。
中心為本服務：
- 全時間日間中心服務（每周12節）；
- 日間中心服務（4小時）；
- 中心服務時間以外的日間照顧服務；
- 車輛接送服務（往返中心）；
- 陪同接送服務（住所至輛/車輛至住所）。
家居為本服務：
家居照顧服務
- 復康運動（由物理治療師/職業治療師/輔助人員提供）
- 護理服務（由登記護士/註冊護士/輔助人員提供）
- 個人照顧服務（由輔助人員提供）
家居支援服務
- 家居服務
- 護送服務
- 膳食服務
- 到戶看顧（由專業人員/輔助人員提供）
- 到戶照顧者培訓（由專業人員/輔助人員提供）
- 家居環境安全評估及改善建議（由物理治療師/職業治療師提供）
其他服務：
- 住宿暫託服務
- 言語治療服務
- 軟餐（附加於日間中心服務/膳食服務）
- 輔助科技產品租用服務
- 在正常服務時間以外3提供的家居為本服務/言語治療服務（膳食服務及軟餐除外）
社區券｜購買價格
社署會根據長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，並參考政府統計處按季度更新的家庭住戶每月收入中位數，以釐定長者的共同付款級別。共同付款金額共分為6級。長者須支付的共同付款金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25% 或40%，政府會負責支付社區券服務組合價值的餘額。
社區券｜參與資格
在「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在「資助長期護理服務中央輪候冊」（中央輪候冊）而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務的長者均可申請。社署會向在中央輪候冊新登記的合資格長者發邀請信。
經評估確定需要後，可根據評估結果申請社區照顧服務（長者日間護理中心/單位、改善家居及社區照顧及綜合家具照顧）或院舍照顧服務（護理安老院及護養院）。
社區券｜申請辦法
合資格長者可填寫申請表，並透過傳真、郵寄或網上申請表方式遞交至社署照顧服務券辦事處。
一般情況下，社署在收到申請後，會在2至4星期內完成審批及發出社區券。
傳真號碼：2117 1264
郵寄地址:香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期26樓2601-05A室
社區券｜認可服務單位
認可服務單位名單：
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